Anatomía de lo social | Mis tres amigos y los días festivos de mayo

Nadie necesita más unas vacaciones que el que acaba de tenerlas.

Elbert Hubbard

Invariable e inevitablemente, antes de la reunión formal con los amigos, en el camino, se van notando los cambios en el centro de la capital, así como en calles aledañas, justamente era el comentario del amigo de la cordura para conmigo, mientras disfrutábamos un espacio en una de la bancas que están situadas alrededor del quiosco de nuestra plaza de la constitución; de entrada, dijo: si bien, en una aparente justificación por el derribo y corte de ramas de algunos árboles ante el supuesto peligro de su caída, no se puede negar que se provocaron efectos colaterales, no solo por la imagen sino el daño a la ecología, pues el parque representa un espacio de beneficio para el ambiente, en función del oxigeno que se respiraba, por otro lado, ya no se notan las ardillitas que eran un atractivo para quienes nos visitan, en fin, se puede considerar lamentable por su consecuencias, concluyó…

Tienes razón, le dije, pero pues así son las cosas y hay que entenderlas, pues no queda en nuestras manos el resolver lo que deba resolverse; en ese momento nos levantamos para cruzar la calle y llegar al lugar de nuestras reuniones; así ocurrió casi de manera simultánea, con el resto de los amigos, por eso, antes d ubicarnos en las sillas correspondientes el amigo de la bonanza solicitó se nos sirviera nuestra infaltable taza de café.

Mientras nos llevaban el servicio, el amigo de la beligerancia natural, comento: aunque no quisiera uno enojarse siempre hay motivos, más aún cuando se trata del camino para llegar aquí con ustedes, miren -prosiguió- ayer por la mañana necesitaba llegar al centro, y el primer problema, para cruzar de donde esta la asta bandera, para la avenida San Isidro de la loma, justamente en el acceso, se estacionan vehículos reduciendo la vialidad, y no hay nadie que haga algo para evitarlo pues a punto estuvo de impactarse la combi en la que viajaba…

Tienes razón -habló el amigo de mesura- también, por ejemplo, la calle que circunda el mercado, todo mal hecho y abandonado, el escombro aventado en la banqueta, es decir no se puede caminar, lo peor es que no hay alguna autoridad para dirigir la vialidad…

Ya dejen de criticar -dijo el amigo de la bonanza- mejor hay que pensar, o sugerir, donde vamos a pasar los puentes que se avecinan en mayo; verbigracia, yo me iré de paseo a algún lugar que tenga playa, obvio, cercano, para ir y regresar rápidamente…

A que mi buen amigo burócrata -lo increparon- apenas acabas de regresar de las vacaciones de semana santa y ya quieres otros descansos, por eso no hay progreso, mucha gente piensa como tú, solo en el placer y la diversión, y en despilfarrar el dinero en paseos y francachelas, recuerda que debes ahorrar para cuando te puedan llegar las “vacas flacas”, bueno, como naciste en pañales de seda y tienes una buena herencia, nada te ha de preocupar…

Mejor hablemos de los días festivos y conmemorativos -les sugerí- pues vienen en cascada y serán ineludibles, con el aval del calendario oficial y los respectivos contratos colectivos…

Empecemos con el día del trabajo, más allá de la historia, heredada y construida por quienes lucharon por tener las garantías que tendrían que otorgar los dueños de las grandes empresas, los logros han quedado en el progreso de los años, para beneficio de muchos…

De eso me acuerdo perfectamente -habló quien le había precedido- de las marchas en las avenidas principales, desde el estadio Tlahuicole, pasando por la plaza de la constitución y terminar en las escalinatas, y también me acuerdo de las mantas que portaban los contingentes, reclamando los aumentos salariales; y bueno, para finalizar, las torres de cartones de cerveza y los grupos musicales instalados en lugares estratégicos para culminar la fiesta…

En uso de la voz, otra vez el amigo de la cordura -refirió- del cinco de mayo, solo recuerdo los grandes desfiles para conmemorar la batalla de Puebla, los contingentes de las escuelas y las bandas de guerra, por cierto, aquí nuestro amigo era comandante de una de ellas, decía mientras señalaba a quien había hecho el comentario anterior; y bueno, actualmente la conmemoración queda en una ceremonia cívica que se realiza en algunos espacios públicos; del diez de mayo, la reunión y organización de muchos jóvenes que llegaban a las diferentes casas, obvio de las autoras de sus días, para llevarles serenatas, sin faltar la botellita de aguardiente para “resguardarse” del frio de la madrugada, en algunas casas las mamás ofrecían en agradecimiento un cafecito y unos tamales…

Que tiempos aquellos -les dije- hoy en día, esa tradición ha quedado prácticamente olvidada, todo se arregla con unas flores y un regalo, dejando atrás la esencia de la celebración, sobre el amor que nos prodiga, para quienes tenemos la satisfacción de tenerla. La mamá que siempre busca el bienestar de los hijos…

En efecto -habló el amigo de la buena posición económica- también en eso nuestras costumbres y tradiciones están siendo modificadas…

Para terminar -continuo con la voz- hablemos del maestro, aunque no tengamos mucho tiempo ni espacio, pero debemos expresar un merecido reconocimiento que no alcanza en una fiesta sino en el sentido de que han sido los formadores de muchas generaciones, así es que también recordemos a nuestros queridos maestros y maestras que nos educaron en las aulas…

Bueno, tomemos otra taza de café y recordemos otras anécdotas de estas fechas tan importantes para todos…