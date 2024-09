Anatomía de lo social / Mis tres amigos y los problemas en Tlaxcala

Plantearse los menos problemas posibles es la única manera de resolverlos.

Jean Cocteau

Por las condiciones del clima, le pedí al amigo de la cordura pasará por mí y me diera un “raite” a la reunión acostumbrada, acordando un tiempo prudente para esperarlo y, desde luego, para posteriormente trasladarnos al lugar de nuestras reuniones; mientras eso ocurría, me dispuse a preparar mi indumentaria para salir a la calle, en eso estaba cuando recibí una llamada del amigo de las contradicciones para decirme que si le daba un aventón al centro, donde nos reuniríamos; en respuesta le dije que le pediría a quien me daría el “raite” y pasáramos por él, acordada la hora, nos despedimos momentáneamente, está bien -me contestó- mientras me preparo con mi chamarra y mi sombrilla por si tenemos que caminar un poco.

Una vez que se cumplió el tiempo, llegaron por mí, después de abordar el vehículo le pedí pasáramos por el otro amigo, cosa que aceptó con mucho gusto; en el camino, se pudo observar a cuadrillas de trabajadores en el camellón que va de la estatua de Tlahuicole para Acuitlapilco; mucha gente para esa actividad, dijo el amigo de la beligerancia constante, más de diez personas y dos “mosquitos” que no facilitaban la poda del pasto, pues están muy amontonados.

Seguimos el camino hasta llegar al centro de la ciudad, buscando un lugar donde poder estacionar, sin mucho éxito, pues se tuvo que dejar el auto a un par de cuadras de los portales; entonces el paraguas del amigo, bastante grande por cierto, no protegió a los tres de una ligera llovizna; al llegar ya nos esperaba el amigo de la bonanza, quien nos recibió con el saludo a la usanza antigua, es decir, con la mano y el abrazo correspondiente. Aprovechando la circunstancia -nos comentó-, me permití solicitar previamente la taza de café para que en cuanto llegaran nos sirvieran; en efecto así sucedió, todos instalados y a punto de iniciar nuestra charla de la tarde…

¿Se dieron cuenta que aún están colocados los adornos de las fiestas patrias -habló el amigo de la cordura- diferentes a los de otros años?, que por supuesto alegraron la fiesta y le dieron otro sabor a la noche del grito…

En efecto -le robó la palabra el amigo de los desencuentros-, pero también me di cuenta que todavía no acaba septiembre y en algunos lugares ya están vendiendo cosas del Halloween, lo que marca prácticamente el preludio para el fin del año, lo peor es que así se va el tiempo de rápido…

Alzando la mano, el amigo de la buena posición económica pidió el uso de la voz, comentando: que les parece que ya el ayuntamiento en funciones está trabajando en las zonas verdes de la capital, por ejemplo, se encuentran recortando el pasto en el bulevar que va para Puebla…

Espera un momento -lo atajaron-, eso nada tiene de particular, hay cosas que sí son importantes y es lo que se debe de atender, y que, desde luego, se tienen que resolver, además, se supone que ya el presidente municipal y sus colaboradores tienen conocimiento para atender todos los desperfectos que le heredó el gobierno saliente…

Tienes razón -intervino el amigo de la mesura- les parece -dijo a manera de pregunta- si hacemos un listado de las cosas que deben atenderse de inmediato y que las autoridades deben resolver… todos aceptamos y en una servilleta empezamos a escribir; una o dos cosas, dijo el promovente; y seguimos con lo dicho…

Ya terminé, dijo el amigo de las inconformidades; después yo levanté la mano, en seguida el amigo de la concordia y por último el amigo pudiente, por mencionarlos de alguna forma…

Bueno, empiezo yo, porque terminé primero, lo que deben de arreglar son los semáforos, en especial aquellos que se encuentran en calles importantes, pues ya son muchos días, hasta semanas, que no funcionan y han provocado un terrible caos, ahora los que ya funcionan que los sincronicen bien, porque su funcionamiento es pésimo en su tiempo de duración, por eso muchos automovilistas no respetan el color ambarino y se atraviesan con la posibilidad de causar un accidente; vayan por la Guerrero esquina con Mariano Sánchez, la esquina de 20 de Noviembre con Guerrero, el semáforo de la Independencia, donde se cruza con la del asta bandera, por señalar algunos; el otro problema que yo encuentro son los baches, la subida para La Joya, las calles de la Loma, etc., etc., etc…

En mi caso, les comenté, es importante un ordenamiento vial para resolver el problema del trasporte publico de pasajeros, las combis específicamente, deberían asignar espacios diferentes de acuerdo a la línea y lugar al que se dirigen, es decir, por ejemplo, los Urbanos en una esquina, los de la Flecha Azul en otra, y así sucesivamente, eso ayudaría y propiciaría una nueva cultura de viaje, la gente no quiere caminar ni una cuadra, de ahí el caos, vean la esquina de la 20 de Noviembre y la que baja del Puente Rojo, un caos…

Algo que también debe atenderse es el tema de las zonas donde se encuentran los parquímetros, hay quienes no lo respetan y ponen sillas y cajas para impedir el uso del espacio, entonces se debe resolver, de igual manera que el dinero que se recauda se utilice en la reparación de calles y avenidas donde hace falta, a la fecha no se sabe qué se hace con ese dinero…

Como ya no hay espacio, comentó el amigo de la bonanza, mejor les voy a invitar otra taza de café, ya luego les daré mi opinión…