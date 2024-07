Anatomía de lo social / Mis tres amigos y los programas del nuevo gobierno

Cuenta tu edad por amigos, no años.

Cuenta tu vida por sonrisas, no por lágrimas.

John Lennon





Resguardados del aguacero, nos encontrábamos mi amigo de la cordura y yo mientras esperábamos que amainara un poquito la caída del agua para poder llegar al Portal grande, donde se encuentra el establecimiento en el que disfrutamos de la taza de café y la amena charla; sin poder evitarlo, hicimos un cuestionamiento respecto del pésimo sistema de recolección de aguas pluviales en la capital, pues sin haber lluvias torrenciales como en otras ciudades, los encharcamientos están a la orden del día, y no solo eso -comentó- también las consecuencias, es decir, los enormes baches que se han generado a partir de las lluvias, otros, ya de por sí, permanentes en calles de mucho tránsito…

Al terminar el comentario, la lluvia bajó su intensidad, momento que aprovechamos para caminar de prisa hacia el lugar en el que, seguramente, ya nos esperaba el resto de los amigos; antes de entrar nos sacudimos las ropas que se impregnaron un poquito de agua. Al entrar, notamos que el amigo de la beligerancia manoteaba molesto en tanto le hacía cometarios al amigo que lo acompañaba. Qué bueno que llegaron -dijo el aludido-, pues aquí me reclaman por el mal estado de las calles, como si yo fuera el responsable de eso…

No eres el responsable -le refutaron- pero trabajas en la oficina de obras y deberías recomendar que se atiendan esos problemas; ahora mi enojo es porque mi “carcachita” cayó en ese enorme bache que está bajando de la calle Independencia hacía el centro, otro igual en la misma calle, esquina con la Guerrero; y nada hacen por remediar las cosas, debería haber una ley que obligue a pagar a las autoridades su irresponsabilidad por descuidar las calles de nuestra ciudad…

Mucha razón hay en el comentario, si hiciéramos un recorrido por la ciudad veríamos cuántos baches se encuentran, de igual manera los remiendos que se notan casi al punto del destape; esperemos que las nuevas autoridades hagan algo al respecto…

Les parece si cambiamos el tema y mejor dediquemos el tiempo a las declaraciones que ha hecho la virtual presidenta electa -sugirió el amigo de la bonanza-, porque me parece que son propuestas de mucha importancia para la gente, en especial de las personas mayores como nosotros; por ejemplo, el relacionado a la salud…

Hasta que dijiste algo acertado -habló el amigo que casi siempre lo contradecía-, pues la propuesta tiene mucho sentido, en especial esa que dice "Hoy por ustedes, mañana por nosotros", cuyos beneficiarios directos serán los adultos mayores; según esto, a partir del uno de octubre hasta mes de diciembre se hará un censo a nivel nacional para conocer el estado de salud de por lo menos doce millones de adultos mayores, la ayuda, supone, procurar la salud de este sector de la población hasta la puerta de su hogar…

Aunque la propuesta es muy glamorosa -les dije-, habrá que hacer una evaluación de algunos de los criterios que permearán este programa, por ejemplo, los encargados de este proyecto serán los integrantes del IMSS, IMSS-Bienestar e ISSSTE; los que, también se supone, serán especialistas de las instituciones que ya les mencioné; aquí es la preocupación porque hay especialistas que ni siquiera saben hacer y cumplir con su trabajo, se los digo en razón de una amarga experiencia que viví en días pasados y que les detallaré la siguiente semana...

Es cierto -retomó la palabra el amigo de la cordura-, habrá que considerar cuáles serán los criterios para ser sujetos elegibles para el programa y también estar atentos para llenar el cuestionario que será como el registro a este singular programa de gobierno…

A pesar de los cuestionamientos hechos por la oposición, la realidad es que la gente, o la gran mayoría, se ha pronunciado en favor del establecimiento de estos y otros programas que le aportarán un beneficio a las personas que se encuentren dentro de los parámetros establecidos para que se les pueda entregar algún apoyo; como en el caso de las mujeres de 60 a 64 años de edad, las que solo tienen que esperar la oportunidad para registrarse; bueno, este es mi punto de vista, del que estoy seguro muchos han de estar de acuerdo conmigo…

Por cierto -habló el amigo de la buena posición económica-, ¿cuándo van a entregar el apoyo para los de 65 y más?, bueno, pregunto porque extravié mi calendario…

Pues no que tú no necesitas este dinero -le reprocharon- y que no estabas de acuerdo con este programa porque, además, tu afiliación partidista era de oposición al régimen. Bueno -respondió-, un dinerito no le hace daño a nadie, y pues a mí tampoco…

Con una risa generalizada, celebramos su comentario, el que tácitamente lo identificaba como un adulto mayor y beneficiario de este programa…

Esperen un momento -atajó el amigo de la cordura-, olvidé decirles que en algunas entidades el gobierno ha establecido clínicas especializadas en geriatría para atender las necesidades específicas de los adultos mayores, luego entonces, bien vale la pena estar atentos para ocupar estos servicios, obvio en caso de ser necesario…

Terminado el comentario, el amigo de la buena posición económica nos propuso: Les parece que, para olvidarnos un poquito de la edad, mejor pidamos otra taza de café y cambiemos de tema; con el acuerdo unánime así lo hicimos, atendiendo la invitación…