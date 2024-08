Anatomía de lo social / Mis tres amigos y los requisitos para solicitar documentos

La naturaleza ha hecho al hombre feliz y bueno, pero la sociedad lo deprava y lo hace miserable.

Jean Jacques Rousseau





Con el sabor a las fiestas patrias, en el ambiente ya hay evidencia de ello, casi en cada esquina se encuentran los vendedores de todo tipo de artículos que le pondrán la magia y colorido a estas fechas tan importantes para México, banderas, trompetas, silbatos, cohetes, entre otras tantas cosas que, seguramente, serán adquiridas por el pueblo. En el mismo sentido, los más patriotas ya se preparan para poner un lábaro patrio en el lugar más visible del domicilio, con el propósito, quizá, de testimoniar la mexicanidad de los habitantes de ese lugar.

Con ese pensamiento, iba caminando para dirigirme al lugar de la reunión con mis amigos de antaño, cuando fui alcanzado por el camarada de las opiniones siempre prudentes, al tiempo que me decía: Seguro estás mirando la transformación de cada año, en la que mucha gente celebra la independencia nacional, pero bueno -prosiguió-, esperemos que este año se presenten algunas novedades en el escenario, es decir, que además de los adornos acostumbrados, le inviertan un dinero para mejorarlos, pues ya es necesario, los que ahora están colocados ya están viejos y descoloridos…

Mientras seguíamos en la charla, también fuimos alcanzados por el amigo de la bonanza, el que sin saber de lo que hablábamos, hizo referencia de lo dicho, aunque, sin ser propiamente del escenario septembrino: Se acuerdan -comentó- cuando íbamos a la secundaria y teníamos que ensayar para el desfile, y también de las competencias entre las bandas de guerra de la Federal y la ETI 44, qué tiempos aquellos, todo era muy emocionante porque, además, nuestros maestros nos inculcaban ese amor patriótico que hoy en día casi no existe…

No olvides que todo cambia -le refutaron-, pero, aún así, todavía hay ese sentido de pertenencia que se hace evidente en las ceremonias cívicas y sociales que se realizan en estas fechas memorables…

A punto de llegar al lugar de las reuniones, vimos salir de la oficina del Registro Civil al compañero de la beligerancia constante, con una cara de muy pocos amigos: Estoy muy enojado -dijo en tono de molestia-, pretendí hacer un trámite y no pude hacerlo porque me faltaron unos requisitos…

Les parece si terminamos de llegar, nos sentamos pedimos nuestra taza de café y que nos platique con más calma aquí el enojado…

Así lo hicimos y, antes de que nos sirvieran el café, reinició sus comentarios el interrumpido: Pues les platico -dijo con voz más serena-, resulta que vine a solicitar una copia certificada de mi acta de nacimiento y me mandaron a sacar una imagen al municipio donde me registraron porque, según esto, había algunos errores que tenían que corregirse, y bueno, después de hacer ese trámite, me mandaron a otro municipio porque ya se habían descentralizado los servicios, pero bueno, este procedimiento lo empecé hace algunos días y hasta ahora no me resuelven, lo peor es que vine a hacer fila desde las siete de la mañana y apenas voy saliendo sin ningún resultado, espero comprendan mi molestia…

Yo sí te entiendo -habló la voz de la cordura-, la exigencia de los requisitos para la solicitud de este documento son, a veces, sin sentido, por ejemplo, te piden un acta, cuando es lo que no tienes y por eso la solicitas; luego, te piden, también como requisito, la CURP, que debe estar validada por el Registro Civil, de lo contrario dicen que no es válida; por otro lado, se hace referencia a que uno de esos trámites es gratuito, sin embargo, te cobran. Lo más complicado es que te mandan a otro municipio, muchas veces desconocido por las personas a realizar ese mismo trámite, con toda la exigencia de requisitos, supuestamente necesarios, y de los que no se tienen…

Yo creo -habló el amigo de la bonanza- que no estamos acostumbrados a ese tipo de trámites, pues en otros tiempos era muy fácil, solo bastaba llegar al Registro Civil de cualquier lugar y te expedían el acta sin mayores explicaciones, es más, te la corregían si se decía que tenía algún error, ahora con la digitalización todo debe ser más sencillo…

Pues te equivocas -le interrumpieron-, hay muchas deficiencias a partir de la supuesta digitalización, pues quizá los errores no sean en el uso de la tecnología, sino más bien en la intervención de las personas, es decir, los encargados de hacer la trascripción para estructurar la base de datos se pudieron equivocar, como consecuencia, ahora es cuando se padecen las consecuencias, entonces si tú quieres consultar en sistema nacional los registros, hay mucha gente que no aparece en ella por errores de las personas…

Muy lamentable lo que dices -volvió con la palabra el amigo de la palabra conciliadora-, el problema, quizá, no sea de un sistema, a mí me parece que vivimos en un mundo plagado de problemas, en este caso, cuando se necesita hacer cualquier tipo de trámite, en especial de solicitudes, por ejemplo, de una licencia, de la pensión, de un pasaporte, entre muchos otros, para ello tienes que cubrir y cumplir con todos los requisitos que te piden, de lo contrario se corre el riesgo de no poder conseguir lo que se necesita, por ello, me parece se necesita una reingeniería para cuando tenemos que hacer algún trámite…

¿Les parece si mientras tomamos otra taza de café que cada quien haga una lista de todas esas cosas y actividades cotidianas que necesitan se cumplan con tantos requisitos? Todos de acuerdo y dispuestos a realizar lo recomendado…