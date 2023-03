Anatomía de lo social | Mujer

En cuanto se concede a la mujer la igualdad con el hombre, se vuelve superior a él.

Margaret Thatcher

Sin duda, los festejos realizados por motivo del Día de la Mujer, fueron nuevamente motivo de una gran diversidad de opiniones, de acuerdo a las circunstancias de quien las emite; considerando, en este caso, a partir de lo observado, así como de particulares experiencias, con estas bases, se puede decir que, las movilizaciones y celebraciones realizadas, en el país y el mundo, hace un par de días, estuvieron permeadas de esas diferencias en sus formas, aunque, al parecer, la manifestación pública, en términos generales, se refirió a aquellos aspectos donde la desigualdad y falta de atención de las autoridades en sus demandas, en especial, respecto de la violencia de género, junto con los actos de represión a las que han sido sometidas, además, del repudio por las muchas desapariciones.

Bajo esta premisa, estas acciones se pueden considerar como el común denominador de esta fecha tan especial e importante, no solo para las mujeres, sino también de toda la sociedad: por ello, en independencia de las acciones en los eventos realizados, es importante señalar que no solo existen esos graves problemas que aquejan a todos; sin embargo, en contrasentido, también es importante, destacar que las mujeres han encontrado la forma para alcanzar espacios que, su contraparte, los hombres, no han podido lograr, por ello, hay que reconocer a las mujeres, aquellas cuyo trabajo les ha posibilitado la oportunidad de posicionarse en espacios que, en otros tiempos, eran de exclusividad para el género masculino.

Más allá de lo efímero de un festejo, el papel, o papeles, que desempeñan las mujeres, siempre han tenido un lugar de privilegio, el que reciben de todos aquellos que le rodean, por ejemplo, en cuanto es madre, sus hijos, le prodigan un gran cariño, aunque muchas veces no se lo digan, sin embargo, esa función biológica y social, no tiene oposición; en el mismo sentido, es quien cuida a sus hijos sin cobrar un salario, solo la buena voluntad y el amor, son los pagos que se distribuyen en toda la familia.

No se puede negar tampoco, que las mujeres han ido superando espacios sujetos a su particular intelectualidad, hoy en día, las instituciones educativas, en muchos casos, en su matrícula tienen más mujeres que hombres, distinguiéndose por su alto compromiso de superación, no solo sobre una pretensión de superación académica, sino para conseguir una movilidad social, que mejore las condiciones de vida de toda su familia; eso es una realidad, ese reconocimiento a las mujeres que se preparan y esfuerzan para cambiar todos sus contextos.

En afirmaciones particulares, se puede asegurar que, la sociedad sigue teniendo un compromiso con las mujeres, pues son ellas, justamente, las que, con su trabajo, han logrado, mejorar cualquier tipo de servicios, pues su dedicación, rebasa en mucho a quienes, pudiera decirse, son su competencia; dicho de otra manera, hoy podemos encontrar cualquier profesión u oficio, donde el mejor desempeño proviene de las mujeres; eso propicia, o ha propiciado, que cuando se tiene necesidad de atención, sea justamente una mujer la que ayude a resolver el asunto; acabando con los estereotipos de antaño.

Desde una perspectiva económica, el progreso y desarrollo, tienen un factor importante, las mujeres, pues son ellas las generadoras de recursos económicos, por ejemplo, hay miles que envían grandes remesas por encontrarse laborando en el extranjero, también las hay en cuanto su trabajo, pues contribuyen en gran medida a mejorar los niveles y calidad de vida de quienes le rodean, son, en muchos casos proveedoras de ropa vestido y sustento de su familia; por eso, inevitablemente hay que reconocer a ese tipo de mujeres, pues con sus acciones se han convertido en promotoras de un gran cambio social.

Desde cualquier perspectiva, actualmente, el equilibrio en relación al género, ha mantenido un orden, hoy en día, la misma ley lo prevé, deben considerarse a las mujeres para ocupar algún cargo de elección, o de otro tipo, la participación de porcentajes iguales, por lo tanto, se puede decir que se tienen igualdad de oportunidades, de participación y de espacios laborales, el testimonio es que en los espacios públicos, cuando menos, hay hombres y mujeres en igualdad de condiciones, tanto en el trabajo como en sus ingresos.

Desafortunadamente, hay quienes han mal interpretado, el principio de legitimación de las mujeres, con reclamos que se apartan de todo orden legal y público, es aquí donde se pierde la esencia de una celebración; pues han aparecido personas que pretenden convertirse en adalides de un movimiento de aparente reclamo, en donde la concordia se pierde, pues si podían ganar adeptos, lo único que consiguieron fue la crítica popular, pues si bien es cierto que, en ocasiones la ley ha sido omisa, también se han resuelto muchas de sus demandas, entonces cuando se radicalizan las ideas sin tener una claridad en lo que se exige, solo se consigue la reprobación de las acciones.

Para terminar, el ocho de marzo, está ya determinado como una fecha especial para conmemorar, celebrar y recordar a esas mujeres que son parte de esta significativa fecha; en contrasentido, todo esto se llena de suciedad cuando las supuestas defensoras de las causas por la mujer, contravienen la libertad de expresión, actuando como un grupo que vandaliza el movimiento y destruye el patrimonio cultural de un pueblo; ojalá se cambie ese tipo de posturas y que la misión sea de un verdadero interés para conseguir todo aquello que se aspira, en particular, de las mujeres.