Anatomía de lo social | Octubre rosa

El arte de la medicina consiste en

entretener al paciente mientras

la naturaleza cura la enfermedad.

Voltaire

El pasado miércoles se celebró el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, dentro del contexto del mes denominado octubre rosa, sirviendo esencialmente para sensibilizar y crear una conciencia de prevención y cuidado sobre esta enfermedad, cuya malignidad es la causante principal de la mortalidad en mujeres de todo el mundo. Desafortunadamente, a pesar de los esfuerzos por mantener una información pertinente y eficaz respecto de la importancia de este mal, se ha podido observar el desinterés de la gente en conocer las causas y sus consecuencias, restringiéndose únicamente a quienes se ven afectadas, es decir, a quien lo padece.

Si bien es cierto que se han realizado una gran cantidad de actividades en torno a esta patología, desde su difusión y divulgación, donde se han dado a conocer cuáles son los servicios que se prestan por parte de las instituciones de salud, hasta la participación de organizaciones de la sociedad civil, cuyos apoyos solidarios, se dan desde ayudas para los tratamientos, terapias sicológicas, hasta la donación de algunos objetos que sirven para cuidar la estética de quienes se encuentran sometidas a un tratamiento.

Desde una perspectiva particular, resulta imperioso señalar algunas de las características que permean este problema de salud y sus necesidades, en una primera instancia, se deben diseñar nuevas políticas públicas, que permitan, verdaderamente, atender y resolver las consecuencias fatales del cáncer de mama, dicho de otra manera, no basta solo usar criterios de información, sino, además, facilitar la atención a las mujeres que demanden el apoyo; para disminuir lo que las estadísticas dejan como evidencia, los altos índices de muertes, no solo por padecer el cáncer, sino por la falta de atención y tratamiento.

Claro que sirven las recomendaciones del diagnóstico primario, entendido como aquel que se realizan las mujeres de manera personal, cuyo propósito sirva para detectar oportunamente la presencia de algún cuerpo extraño en los senos; esta acción puede entenderse como un primer diagnóstico para acudir al médico; desde luego, se deben seguir con otras sugerencias de prevención.

En este sentido, se recomiendan, por ejemplo, la mamografía, que son radiografías de las mamas, siendo el mejor método para detectar el cáncer en sus etapas iniciales, cuando, dicen los expertos, es más fácil de tratar y antes de que sea suficientemente grande para que se sienta al palpar o cause síntomas. También, como medida de identificación, se puede realizar una imagen por resonancia magnética, en este estudio, se utilizan imanes y ondas de radio para tomar fotografías de las mamas, se utiliza junto con las mamografías, para examinar a las mujeres que tienen un alto riesgo de presentar el cáncer, este método no se utiliza en mujeres que tienen un riesgo promedio porque se puede tener un resultado anormal aun cuando no haya cáncer.

Con estas bases, las celebraciones tienen un tiempo y un espacio, en este caso, todo se reduce a un mes y un día, con diversas actividades promoviendo los criterios de sensibilidad, conciencia y actitud, con el propósito de influir en las personas para que cuiden su salud; en este mismo orden de ideas, se estableces grupos de edad, se indican las formas de practicarse una exploración, los centros donde pueden ser atendidas, etc…

Desde luego no se puede soslayar el interés por lograr ese cambio de mentalidad en las personas, dígase mujeres y hombres, para evitar cualquier circunstancia que les acerque a un padecimiento como el cáncer de mama. Por eso, se debe reconocer cualquier acto, evento o acciones realizadas con ese fin. Luego entonces, se debe mencionar, el desfile de celebración, efectuado el día de ayer en las calles céntricas de la capital, donde se pudo observar la participación de algunas instituciones de salud, de corporaciones de seguridad, la cruz roja, y, por supuesto de hombres y mujeres, que desfilaron con mucho interés y decisión; lo mejor parece ser, fue el anuncio de una importante inversión para practicar 40 mil mastografías.

Sin duda entre ofrecimientos y recomendaciones, pareciera que el problema del cáncer de mama, recibe la atención necesaria para contrarrestarlo, sin embargo, quedan algunas áreas de oportunidad para ser atendidas; y que son urgentes, hace falta la dotación de equipos tecnológicos, tan indispensables para el tratamiento de la enfermedad; al no existir estos equipos, se tiene que acudir a Puebla o México para recibir un tratamiento y curación; dicho de otra manera, las quimioterapias, y otros recurso paliativos, no se aplican en Tlaxcala.

Finalmente, todo lo aparentemente conseguido hasta hoy se revierte y se convierte en un problema grave, la carencia de tecnología, la falta de especialistas en oncología, los muy limitados presupuestos, todo esto no alcanza para atender la demanda de atención; además, la falta de personal que sepa, mejor dicho, que tenga esa sensibilidad y calidad humana para realizar los trámites necesarios, además de obligatorios, para cuidar a las enfermas, en independencia del nivel en que se encuentren, eso es muy necesario, de lo contrario, solo estaremos viendo otra celebración más sin ningún resultado.