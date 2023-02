Anatomía de lo social | Remembranzas de universitarios

La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla.

Gabriel García Márquez

En un mes como el que corre, pero en el año de 1983, la institución de educación superior más importante del estado tenía grandes retos, primero cumplir con esa misión demandada por la sociedad de entonces, sobre la formación de los jóvenes, ávidos de superar sus niveles y calidad de vida, en consecuencia, la Universidad Autónoma de Tlaxcala se encontraba muy comprometida con quienes tenían esas aspiraciones; para lograr su cometido, contaba, desde entonces, con un grupo de gente visionaria que trabajaba con ahínco con el propósito de aumentar y fortalecer aquello que se encontraba en ciernes.

En este proyecto de futuro se estableció una sinergia de voluntades, por un lado, quienes confiaban en la universidad para ingresar a los hijos, además de facilitarles la oportunidad hasta entonces negada, pues ya no habría la necesidad de mandarlos a otros estados a estudiar, desde luego, esto era para quienes tenían las posibilidades económicas, no para aquellos cuyas limitaciones económicas se los impedían; en otro sentido, la comunidad de académicos, administrativos y otros prestadores de servicios, se encargaban de proyectar el rumbo de la universidad, se mejoraron los planes y programas de estudio, se consolidaron grupos y departamentos con las escuelas de Derecho, Comercio, Ciencias de la Educación, antes Normal Superior; Enfermería y Odontología; al año siguiente de su creación, se funda, en 1977, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad, teniendo los agremiados un contrato que les ofrece la seguridad laboral y defensa de su derechos; en este sentido, se consolida la relación entre la Universidad y sus trabajadores.

No se puede soslayar, de ninguna manera, a los principales protagonistas, es decir a los estudiantes, siendo ellos la razón de ser de la institución, razón principal para vigorizar el rumbo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, por lo tanto, el trabajo de la comunidad ha sido factor indispensable para mantener vigencia en el interés de todos los ya mencionados.

Sin embargo, a pesar de todas las acciones y el trabajo realizado, me regreso a 1983, las condiciones presupuestales otorgadas a la Universidad se veían trastocadas, los recursos ya resultaban insuficientes, el presupuesto original, el primer subsidio federal, fue de doce millones, ya no alcanzaba para resolver las necesidades de la Universidad; además de la indiferencia del gobierno estatal, al no buscar las formas -gestiones- para conseguir que la institución recibiera cuando menos lo indispensable.

A pesar de las circunstancias, el trabajo en los departamentos seguía en proceso, sus directores mantenían el trabajo académico sin detenerlo, inclusive, se atrevían a realizar eventos con la participación de funcionarios del gobierno federal, por ejemplo, en el departamento de Derecho se ofreció el primer curso de actualización denominado “Reformas a la Legislación Fiscal Mexicana”, entre otras tantas actividades y en los diferentes departamentos.

A pesar de los esfuerzos realizados, no se lograba la respuesta esperada, las manifestaciones de reclamo ante el gobierno estatal surgían desde la Rectoría, con el respaldo del sindicato, así como de la organización estudiantil de la Universidad, sin encontrar eco a las demandas; evidentemente, se hacia necesario buscar nuevas formas para solicitar, por legitimo derecho, que la UAT recibiera lo justo, además de lo ya previsto en los presupuestos federal y local.

Todo esto propició, como consecuencia, la búsqueda de diferentes alternativas cuya finalidad era el de ser escuchados por el gobierno, una de ellas construida en los liderazgos estudiantiles, emanados de los consejos colegiales de los departamentos; esto permitió construir un genuino movimiento de lucha, sin contar con los recursos ni los medios de comunicación actuales, se logró reunir a cientos de estudiantes frente al Palacio de Gobierno, del entonces gobernador Tulio Hernández Gómez, con la intención de ser escuchados, en una legitima solicitud del presupuesto de la Universidad.

En breve sinopsis del movimiento: el desplazamiento de los estudiantes de los diferentes departamentos fue en marchas ordenadas y pacificas, con algunas mantas de solicitud al los recursos presupuestales; algunos de los manifestantes consiguieron un autobús del transporte urbano de los llamados “Contlas”, que sirvió de templete para quienes esa mañana fueron los oradores principales, estudiantes todos con libertad de pensamiento y de expresión, con el mismo denominador común: el presupuesto para la Universidad. Con el altavoz en mano, no había aparato de sonido, los oradores participaron en un orden establecido, destacándose el orador y líder del departamento de Derecho, Serafín Ortiz O., quien desde entonces dio muestras de esa enorme convicción y del interés por la Universidad Autónoma de Tlaxcala; el resultado de todo lo dicho fue que el gobierno al fin pudo anunciar y entregar 423 millones de pesos para la Universidad, siendo, para quien escribe, la base en el proceso de desarrollo institucional; así lo demuestran hoy sus 36 licenciaturas, 2 especialidades, 23 programas de maestría, 8 doctorados, estableciéndose en 12 diferentes municipios del estado.

Finalmente, para quienes fuimos parte de esas remembranzas, obvio quedan muchas por comentar, sin olvidar que seguramente le guardan su gratitud por haber logrado lo que tanto se anhelaba ser personas de éxito gracias a la Universidad Autónoma de Tlaxcala y quienes han tenido la visión de posicionarla donde hoy se encuentra.