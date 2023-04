Anatomía de lo social | Simulacro

No se puede ganar una guerra como tampoco se puede ganar un terremoto.

Jeannette Rankin

Hace apenas un par de días se realizó el Simulacro Nacional 2023 organizado y convocado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la Coordinación de Protección Civil; aunque denominado nacional, en el evento solo participaron nueve estados, incluido Tlaxcala; considerando la importancia de la convocatoria, sobre los tiempos de reacción de las instancias de prevención, así como de la ciudadanía en general, en relación a una situación de emergencia.

Seguramente, las instituciones convocantes fundamentaron sus intenciones, primero, por los antecedentes y los últimos eventos sísmicos que han provocado alarma entre quienes han sido testigos presenciales de estos fatales acontecimientos, además de crear una “nueva” cultura del cuidado y prevención en caso de encontrarse en una situación de riesgo, según sea el momento en que ocurra un siniestro de esta naturaleza. No se debe soslayar que México se encuentra en una zona altamente sísmica, por ubicarse dentro de las cinco placas tectónicas de la tierra; así como la conocida falla de San Andrés que atraviesa por el país. Por lo tanto, técnicamente, las condiciones establecidas por las instituciones que se encargan del cuidado y del pronóstico sobre las posibilidades de que ocurran nuevos sismos, han sido, con seguridad, las bases para que se puedan prevenir este tipo de movimientos naturales, aunque hay quienes opinan que estos eventos son impredecibles.

De alguna manera, el reconocimiento por el interés para cuidar a la sociedad civil, en cualquier circunstancia, es inevitable, pues, antes que nada, la vida y la salud son una prioridad; sin embargo, a pesar de lo importante del evento, hubo quienes solo fueron espectadores y actuaron con mucha ligereza, quizá porque no han padecido las consecuencias de un terremoto o la pérdida de sus bienes materiales; o quizá por saber que solo era una simulación de este tipo de eventos, o bien porque fue una invitación para la participación voluntaria.

De alguna manera, las evidencias se mostraron de diferentes formas, las instituciones de educación fueron las más interesadas, obvio del estado, justamente a las 11:00 horas del día 19 pasado hicieron sonar las chicharras y los silbatos, anunciando el inicio del simulacro, las salida ordenada de los estudiantes, dieron muestra de la capacidad de organización y de participación, como lo visto en la UATx en su Campus de Calpulalpan; así como en otras escuelas de otros niveles. Los patios, los parques, se convirtieron en los puntos de reunión de trabajadores y de personas que en esos momentos se sumaron a la convocatoria.

Sin duda, como ocurrió en otros lugares, se detuvieron los automóviles, la circulación dejó de fluir hasta la conclusión del tiempo establecido, hasta finalizar el simulacro.

En el claroscuro del simulacro, también hubo evidencias de la no participación, no por negarse, sino por la existencia de otro tipo de condiciones, por ejemplo, en los hospitales, de acuerdo a las circunstancias, la movilización de personas que se encuentran en áreas de cuidados intensivos, los enfermos encamados, las consultas programadas, etc… fueron motivo para permanecer en sus lugares, aunque sí se dieron las indicaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido para el evento, es decir, se cumplió, de alguna forma, con los objetivos.

Más allá de la normatividad y de la participación, también hubo algunas recomendaciones preventivas con el propósito de que todos quienes se encuentren en situaciones de riesgo, en este caso de un sismo, pueda tener los elementos primarios para asegurar, en un momento dado, la supervivencia, ejemplo: contar con una mochila para las emergencias.

Justamente, esta recomendación, aunque parezca una ironía, pareciera que fue diseñada sin el menor cuidado, o muy apresurada por quien la elaboró, por ello, se cuestionan algunos de sus elementos que la integran; desde el orden hasta su necesidad, en el que debieron establecerse las prioridades;

Dicho de otra manera, debió ser un experto quien diseñara los contenidos en relación a las necesidades de supervivencia, así como a las condiciones de los eventos, pues no es lo mismo estar bajo los escombros de un edificio que en otro tipo de circunstancias; en fin, se reitera sobre el arbitrio y criterios para diseñar un “Kit” de cuidado personal hasta recibir la ayuda correspondiente.

Por sentido común, en una situación de riesgo lo más importante debe ser el agua y los alimentos, no un radio portátil (sin internet ni redes sociales) o una linterna, así lo establece la lista, se recomienda tener dinero en efectivo, por si acaso los bancos suspenden sus servicios; también una copia de las llaves de la casa, cuando, quizá eso quiso decir, un duplicado de la misma, fotocopias de documentos personales y de la familia, ropa abrigadora, encendedor o cerillos, no se entiende para qué, de igual manera, medicinas o latas de leche, como si lo segundo sustituye lo primero; un directorio y cubrebocas; aunque ya no sea tan común el uso del mismo.

Para concluir, a pesar de la seriedad de esta convocatoria de participación en el simulacro 2023, hubo algunas evidencias de que la irresponsabilidad y la indiferencia no permitieron que se lograran totalmente los objetivos esperados en este simulacro.

