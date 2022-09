Anatomía de lo social | Sismos

No se puede ganar una guerra como

tampoco se puede ganar un terremoto.

Jeannette Rankin

Inexplicables, según los científicos, son las coincidencias, en virtud de las fechas, sobre los sismos ocurridos en los meses de septiembre en años distintos, sin embargo, por sus características, se diferencian por sus formas, es decir, este último, del día 19 de los corrientes, tuvo movimiento oscilatorio, en contrasentido a los anteriores, cuyos movimientos fueron trepidatorios, por lo tanto, en sus consecuencias, las manifestaciones no tienen comparación. En este mismo sentido, lo único que puede ser medible se refiere a los tiempos de viajes, cuando las ondas sísmicas viajan a diferentes velocidades llegando al sismógrafo en diferentes horas, ilustrándose en graficas de tiempo-distancia llamados sismogramas, lo que permite determinar el epicentro de cualquier sismo.

Siguiendo los tecnicismos sobre este tipo de fenómenos, se dice que el tiempo comprendido entre dos terremotos se le llama tiempo de recurrencia, y al lapso de calma (menos sismos y de baja magnitud) en un área donde han ocurrido macrosismos se le conoce como quietud sísmica; de acuerdo con recientes investigaciones de Max Wyss en el campo de la geología, se ha determinado que es ahí donde se encuentran los mayores riesgos de un terremoto, ya que indican la acumulación de energía o de tensión elástica.

En el mismo orden de ideas, para cuantificar o medir el tamaño de un temblor se utilizan las escalas de intensidad y magnitud; la escala de intensidad o de Mercalli está asociada a un lugar determinado y se asigna en función de los daños o efectos causados al hombre y a sus construcciones. La escala de magnitud o Richter está relacionada con la energía que se libera durante un temblor y se obtiene en forma numérica a partir de los registros obtenidos con los sismógrafos, esta es la manera más conocida y utilizada para clasificar los sismos.

Frecuentemente algunos temblores grandes son precedidos por temblores de menor magnitud generados a partir de la fractura ocurrida alrededor de lo que será la región focal del gran temblor, conocidos como temblores premonitorios. Respecto de las denominadas réplicas, estas ocurren después de un temblor de alta magnitud, es decir, se suscitan en las cercanías del temblor principal y son de menor relevancia, pudiendo pasar minutos, horas, hasta años, variando en número e intensidad.

Aunque el interés por conocer las cuestiones de carácter científico es muy reducido, puede ser importante saberlo, quizá para formar una cultura de la previsión, pues ante lo impredecible y a pesar de que el estado no tiene un alto grado de sismicidad, sí se pueden tomar las medidas precautorias para el caso de que esto pudiera pasar, como fue el acontecido en el año 2017, donde de inmediato se diseñaron estrategias de protección y seguridad, como se hizo evidente en los simulacros realizados particularmente en las instituciones educativas.

Esta postura teorética, obviamente más dirigida al conocimiento, no a la acción ni la práctica, tiene ciertas pretensiones, en una primera instancia, a considerar este tipo de fenómenos como una posibilidad de padecer el infortunio de que un temblor de alta magnitud nos tome desprevenidos y de no saber cuáles serían las formas de comportamiento para cuidar la vida, la salud y el patrimonio; circunstancias, seguramente, no consideradas para atender en el futuro.

En una perspectiva particular, cuando se ha padecido el resabio de un terremoto, la conciencia ciudadana actúa de acuerdo a sus creencias y costumbres, suponiendo que los temblores no pueden causar daños irreparables, refiriéndose a la pérdida de vidas humanas como tampoco a las propiedades. De alguna manera, así como los temblores son fenómenos impredecibles, no se puede soslayar que en algún momento se pueda presentar algo semejante a lo ocurrido en otras partes, no solo del país, sino del mundo; luego entonces, hay que pensar en las posibilidades.

El involucramiento de las instituciones, como en el caso de Protección Civil, por cierto surgida a partir del terremoto del 19 de septiembre de 1985, debe tener como obligación diseñar estrategias de información, prevención y participación, cuyo propósito sea construir una conciencia colectiva y preparar a los ciudadanos, sin crear sicosis, para cuidarse en lo personal y lo colectivo, sobre todo aprender de las experiencias para evitar los errores cometidos en otros lugares; dicho de otra manera, rediseñar los protocolos de seguridad y difundirlos entre la población como medida de alerta y prevención.

Quizá, hay quienes recuerden, me incluyo, el terremoto del año referido con anterioridad, cuyo impacto social provocó, además del dolor por la pérdida de miles de personas, la interrupción en los servicios elementales, en el caso de la luz y el agua, quedaron guardadas en la memoria de mucha gente; no solo por el dolor de haber perdido a un ser querido, sino además por la pérdida de su patrimonio.