Anatomía de lo social | Sorpresas

Creo que la gente pierde la capacidad

de sorprenderse, porque diariamente presencia

desastres que suceden en todos lados.

Nadine Gordimer





Una semana, como muchas, plagada de acontecimientos inesperados, como lo fue, hace pocos días, la renuncia del presidente municipal de Tlaxcala, cuando apenas había cubierto dos tercios de su periodo, desde luego, en el cuidado a los preceptos legales para esta licencia sin retorno y de acuerdo a lo dispuesto específicamente en los párrafos segundo y tercero del artículo 24 de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, le corresponderá a quien hasta la fecha ocupaba la Dirección de Bienestar Humano, además suplente del hoy expresidente, en consecuencia, será quien cumpla el periodo trianual que concluye a finales de agosto del siguiente año.

Aunque el argumento de la renuncia se basó en motivos personales, la despedida fue con un discurso de proyectos futuros, así se entendió cuando dijo: “Trabajé las 24 horas del día, desde el primer día que tomé la protestas. No concluyo los tres años, pero es como si hubiera trabajado seis. Me voy contento, muy satisfecho e indudablemente me interesa seguir trabajando por el municipio, por el estado, y desde cualquier trinchera, donde yo esté voy a trabajar para que estemos mejor”.

Desde luego que, desafortunadamente, las palabras dichas son tan engañosas e increíbles para la gente, por eso el asunto de la renuncia se convirtió en una sorpresa muy agradable, pues su incapacidad para “gobernar” quedó de manifiesto y, con seguridad, ante las presiones políticas se vio en la necesidad de abandonar el cargo antes del colapso. Siguiendo con su despedida, surgen algunas interrogantes, por ejemplo ¿quién va a creer que trabajó 24 horas al día?, solo que fuera un robot que se alimentaba de energía solar, dos años que le parecieron seis, sería, justamente, porque los problemas del municipio tardaban mucho tiempo en resolverse. Como quiera, pues ya no está.

Antes de su salida, quizá sus colaboradores o asesores le sugirieron que hiciera algunos planteamientos que, entre líneas, se presume sean sobre la búsqueda de alguna senaduría o diputación pues, según los aduladores, lo respaldan las evaluaciones que le otorgaron el nombramiento de ser el mejor presidente municipal, constancia que seguramente le costó ($) sus buenos haceres, después prometió que lo veremos en alguna campaña ofreciendo que trabajará por el bien del municipio y del estado.

A pesar de su empeñosa y alegre palabrería, la gente no podrá olvidar que su gobierno fue de puertas cerradas, pues era más que imposible poder lograr una entrevista para resolver un asunto de los ciudadanos, quizá porque hubo mucha gente en el ayuntamiento que ni siquiera era de Tlaxcala; además, entre otras tantas cosas, de las confrontaciones e imposiciones a los artesanos, su reubicación causó confusiones y desencanto entre quienes llegaban como turistas a la capital, y que ya conocían el lugar de exposición de productos instalada en la Plaza Xicohtencatl, actualmente los artesanos se encuentran escondidos en la calle donde se ubica la escuela de policía, antiguo internado “José Amarillas”, lo que ha provocado pérdidas para los artesanos y disminución en el turismo nacional y extranjero, eso puede observarse si se camina por esa calle, el lugar pasa totalmente inadvertido, como inadvertidos son los expendios y las artesanías.

Por otro lado, también habrá gente que no olvidará que en cuanto era apenas un incipiente candidato hizo compromisos con quienes fueron sus ayudantes en la campaña, para después, con total ingratitud, les volvió la espalda, negándose a cumplir con lo ofrecido, dejando en indefensión a quienes le ayudaron a llegar a la presidencia, lo peor es que trajo a muchos personajes de otros estados, luego entonces, el ayuntamiento no fue de tlaxcaltecas, uno de los tantos errores cometidos.

En independencia al trabajo desempeñado, si el multicitado expresidente pretende apuntarse para contiendas futuras, deberá reflexionar para reconocer que el éxito se consigue con trabajo, respeto a los compromisos, honestidad y seriedad, que, en un momento dado, le pudieran redituar en aquello que se pretende, una candidatura.

Otra sorpresa, fue la llegada de un destacamento de elementos de la Guardia Nacional, que según se dice en las esferas del gobierno, es la avanzada para resguardar las actividades del próximo Campeonato Mundial de Volibol de Playa Tlaxcala 2023 a celebrarse en octubre de este año; evento internacional de volibol. La sorpresa reside, justamente, en que a dos meses de efectuarse este evento la llegada se presume muy anticipada.

Una sorpresa más fue la declaración de la gobernadora de Chihuahua al haber llamado a los libros de texto gratuitos como “basura”, declaración que le abona negativamente al grupo político al que pertenece; en fin, seguramente, en los días siguientes estaremos viviendo otras sorpresas…