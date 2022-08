Anatomía de lo social | Tortilla

Cuando los abusos son fuertes y arraigados,

el empuje para arrancarlos ha de ser fuerte.

Jaime Luciano Balmes

Abusivo ha resultado el aumento a uno de los alimentos principales de las familias mexicanas, sin consideración a las condiciones económicas actuales, impactando, principalmente, en aquellas cuyos ingresos son muy elementales; por lo tanto, habrá de ajustarse la dieta, dejando de comprar las cantidades habituales para la comida, en este caso, de las tortillas, sin tomar en cuenta otros productos de la canasta básica; en consecuencia, como siempre ocurre, los más afectados son aquellos cuyas estadísticas los sitúan en los más altos índices de la pobreza.

En estos mismos términos, determinados en números, se establecen algunas comparaciones respecto al proceso evolutivo en los precios de las tortillas; en este sentido, comparando los precios actuales a los de hace diez años, el incremento representa un 71 por ciento, es decir, el kilo de este alimento era de 12.27 pesos en agosto del 2012; hoy en día se estima en 20.99 pesos. Evidentemente, en este contexto temporal, no se resentían tanto los aumentos.

Se ha responsabilizado directamente a las grandes empresas harineras por vender la tonelada de harina hasta en 1,500 pesos, precios actuales, cuando en otros tiempos los incrementos los hacían paulatinamente, de esta manera, no representaban tanto agobio para los consumidores, sin embargo, con esto hay una creciente preocupación para quienes han hecho de la tortilla su principal alimento.

Desde luego, haciendo una comparación muy rudimentaria respecto del precio de garantía del maíz, equivale a cerca de 6,300 pesos, en tanto la tonelada de harina tiene un costo de 17 mil pesos; esta diferencia supone que, en efecto, la responsabilidad de los altos costos en la tortilla queda en las empresas, como Maseca y Minsa, la primera, subsidiaria de Gruma, por supuesto, entonces son los principales ganadores de los beneficios, traducidos en dinero, a costa de los consumidores de tortilla.

Aunque todo parece señalar a los responsables únicos sobre el aumento de este producto básico en la alimentación de muchos, existen también otros excesos aplicados por los negocios expendedores, argumentando, mejor dicho, acusando a las empresas harineras de los altos precios, desconociendo el arbitrio con que imponen los precios al momento de vender; dicho de otra manera, los tortilleros se aprovechan de las circunstancias para imponer su voluntad respecto de lo que venden; desde luego, hay algunas excepciones, conscientes de la necesidad de otros. Otra de tantas preocupaciones se puede fundar en la actitud, muy pasiva, de la institución encargada de vigilar los abusos cometidos por los expendedores, enviando al personal para verificar si sus precios se ajustan a las normas establecidas, de lo contrario sancionar a quienes las infrinjan; no dejando solo para el discurso lo que es evidente, por ejemplo, así lo refiere el titular de la Profeco, “sin importar el comportamiento de los precios de la tonelada de maíz, las compañías -mencionadas en párrafos anteriores- mantienen sus costos a la alza”, entonces surge el cuestionamiento: ¿Qué está haciendo la Profeco para evitar estos abusos? La respuesta es simple: al parecer duerme el sueño de los justos.

Cuando se escuchan argumentos sin el verdadero sentido de la realidad, pueden ser considerados como una burla para quien los escucha, o bien, se les puede tratar como “ignorantes” al suponerse que se dará crédito a lo dicho; en este sentido, se pueden señalar los comentarios vertidos por el representante de la Cámara Regional de la Industria de la Masa y la Tortilla (Carit), al decir que en Tlaxcala, el consumo general es cien por ciento de maíz, además de catalogarlo como único, esto quiere decir que aquí no hay presencia de las empresas monopolizadoras de la harina; obvio, no se puede hablar si no hay un conocimiento verdadero de la realidad. Lo peor es cuando sostiene que en Tlaxcala el precio de la tortilla oscila entre los trece y dieciocho pesos, nada más lejano a la verdad.

Por otro lado, en adicional a los aumentos, existen otros productos derivados del maíz cuyo consumo sustituye a otro tipo de alimentos, los que, seguramente, también habrán de resentir los altos costos para su elaboración, por ejemplo, entre otros tantos, los tamales, cuyo precio es de 18 pesos y hasta 23 si se acompaña dentro de una telera, además de una atole, de 15 pesos, tenemos un desayuno de 38 pesos, aunque parezca económico, tal vez en el futuro convendría más un desayuno en una fonda. En este mismo plano se encuentran los chilaquiles, las garnachas, los esquites, los elotes, los tacos de canasta, las quesadillas, todos caros, afectando al pueblo y generando enormes ganancias para los expendedores.