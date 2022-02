Anatomía de lo Social | Utopías

Yo creo que todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra.

Gabriel García Márquez

En algún momento de la vida, particularmente cuando las cosas no se encuentran en un estado perfecto, se ha llegado a pensar, soñar, o ideologizar, un mundo diferente, donde la armonía pueda prevalecer en todos los aspectos de lo cotidiano, donde el mundo ideal le diera todas las oportunidades a los individuos para alcanzar no solo una calidad de vida mejor, sino también un nivel de vida diferente, donde se posibilitará la satisfacción de todas las necesidades principales, adicionalmente, aquellas que le otorgan a las personas placer y felicidad.

Desde esta perspectiva y sin tener la intención de parecer muy pragmático, se harán algunos, entre otras tantos faltantes, de aquellos contextos, donde la necesidad de cambio supone una obligación para todos los actores de un conglomerado social, cuyas carencias son tan evidentes que solo el sueño puede llevar, quizá, a transformarlas en beneficio de todos y de todas.

De alguna manera, uno de los ideales es aquel donde la pandemia se termina, o bien, se reduce a sus mínimas expresiones para permitirle a la gente volver a vivir conforme a sus costumbres, quizá acostumbrados a transitar con la malignidad de un virus que causó graves estragos, causando la muerte de millones de personas en el mundo, así como en su economía; por eso, el enfrentamiento en el virus y las personas merece un pensamiento donde la salud se haya recobrado y la normalidad sea mejor que antes.

Aspirar a un mundo sin violencia sería una de las tantas posibilidades y oportunidades que el mundo tiene para vivir en paz, no a esa lucha armamentista en la que se presume la potencialidad en la construcción de armas de exterminio masivo, consecuentemente en la desaparición de todos los seres del planeta; en este sentido, también se apela al buen juicio de los gobernantes del mundo para ponerle fin a sus demostraciones de poder y, mejor, destinen esos recursos para acabar con el hambre y la pobreza.

Imaginar a un pueblo educado, donde prevalezca la ciencia y la tecnología para encontrar la cura de enfermedades que hasta la fecha no tienen cura, y que le impidan a esas nuevas raras enfermedades que están apareciendo y causando daños irreversibles las personas; obvio, para eso se necesita dinero, así como hombres y mujeres de ciencia, por ejemplo, el reciente anuncio de una posible cura del SIDA, bueno sería que se anunciara lo mismo para la diabetes y la artritis reumatoide, por citar algunas.

Iniciar un día con la esperanza de encontrar un espacio donde, con la aportación de la fuerza de trabajo, se pudieran conseguir los empleos necesarios que le dieran otras oportunidades a las personas, no solo por el empleo en sí mismo, sino por todas las consecuencias, por supuesto positivas, en particular la satisfacción de las necesidades primarias, para que hombres, mujeres y niños, mejoren sus condiciones actuales de vivir, mejorando, además, sus relaciones interpersonales en la familia y su contexto social.

Un mundo nuevo, donde la juventud, especialmente, reciba una atención especial, para alejarlos de cualquier maligna posibilidad de adentrarse en el mundo de la violencia y de las drogas, es decir, proporcionarles los elementos indispensables para su crecimiento y desarrollo, donde se pueda fomentar el deporte y la cultura, sobre todo, establecer o construir un nuevo paradigma con el propósito de enmendar lo que se ha deteriorado por las mismas circunstancias, es decir, que postulen nuevamente los valores universales con la intención de hacer en las conciencias juveniles, el interés y el amor por la patria y sus semejantes.

Suponer un planeta renovado, lograr el cuidado de la naturaleza, en su flora y fauna, específicamente, los bosques y mantos acuíferos, proyectando medio ambiente cuya restauración le permita a los seres vivos mantenerse en evolución y permanencia, de alguna manera, aunque pareciera una imposición, obligar a todos a cuidar estos recursos, algunos no renovables o a punto de la desaparición, pues es la vida lo más valioso que se posee, por ello, un mundo nuevo aportará una vida nueva y diferente.

Desde luego, el imaginario de un gobierno responsable, cuyos intereses generales sean el beneficio de la colectividad, permitiría una convivencia social en armonía, habría salud, buena educación, no existirían los pobres, el hambre se acabaría, luego entonces, sería el mundo perfecto.

En contrasentido a las aspiraciones colectivas, todo pareciera es lo contrario, pues no se ha podido lograr, cualesquiera que sean las razones, que la sociedad y sus integrantes tengan lo necesario, más pareciera que la injusticia prevalece y que las buenas intenciones de mejora no logran consolidarse, pues se mantiene un régimen parcial, donde los beneficios son tan limitados que no alcanzan para todos; por lo tanto, pareciera, ha llegado la conformidad para quienes carecen de lo elemental para vivir; luego entonces, no queda más que seguir pensando en ese lugar ideal que, desafortunadamente, solo se queda en puras utopías.