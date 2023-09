Andrés: el hombre que cree ser la Patria

Mucho se ha cuestionado sobre las intenciones autoritarias y con aspiraciones casi dictatoriales del presidente de la República, que prefirió vivir en un Palacio para alimentar su ansia de pasar a la historia como un héroe, un símbolo del bien y combate a la corrupción, un hombre de Estado, mientras que su narrativa se desborda por la torpeza absoluta de su gobierno y la corrupción que se apoderó de lo más alto de la escalera que barrería al asumir al poder.

López Obrador necesita hoy una retroexcavadora para desazolvar a su gobierno de la corrupción, porque los casos de opacidad, duplicidad en costos, asignaciones directas, negocios de familiares y amigos cercanos se cuentan por decenas, mientras el presidente sigue empecinado en pensar que es casi digno de ser reconocido como la reencarnación de Juárez.

La determinación de no invitar a los poderes Judicial y Legislativo al desfile que conmemora el inicio de la guerra de independencia, retrata por completo al verdadero López Obrador, alguien que no está dispuesto a escuchar una voz distinta a la suya, sin la menor discusión, debate o intercambio de ideas, aunque la razón no le asista.

No sólo se trató de un acto de clara descortesía, sino una separación de poderes que se convirtió en una pelea entre los mismos. Una y otra vez la Corte le ha corregido la plana al presidente y sus legisladores en el Congreso de la Unión.

La batalla que libra la ministra Piña no es personal como lo ha pretendido vender el presidente, pues los argumentos que se han presentado frente a los resolutivos están respaldados únicamente por la Ley, esa misma que el presidente considera un cuento.

En contraste, quienes sí estuvieron invitados al desfile fueron militares rusos que desencadenaron una serie de críticas al gobierno, incluso de la embajada de Ucrania en México, ante la deliberada intención de demostrar quiénes son sus aliados y a quiénes ve como enemigos.

Una vez más López Obrador hace un guiño a Estados gobernados por la tiranía, pues la celebración del 16 de septiembre ha sido su oportunidad perfecta para mostrar al mundo su admiración por la represión de los dictadores que vergonzosamente han sido recibidos con altos honores en nuestro país.

Sin duda pasará a la historia, pero lejos de su aspiración de ser recordado como el mejor presidente de México como lo afirmó en 2018 y más cerca de ser el peor gobierno del que se tenga registro en la historia moderna de nuestro país.





Agradezco el favor de su lectura.