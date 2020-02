Antípodas | Arquitectura constitucional

Para ser libre no basta quererlo, sino que es necesario también saberlo ser

Venustiano Carranza

Hoy se conmemora un aniversario más de nuestra Constitución Política, el 5 de febrero de 1917 el constituyente convocado por Venustiano Carranza en Querétaro, promulga nuestra Carta Magna, que tiene una alta importancia porque deriva y es parte concluyente del movimiento revolucionario iniciado 7 años atrás y que concentra los deseos de una nación emergente, las aspiraciones de una sociedad en ciernes hacia la modernidad y la esperanza de un pueblo ávido de mejores condiciones de vida.

El esfuerzo de los congresistas de aquella época fue de una alta envergadura, porque dio pie a un documento modelo en el mundo, por incorporar derechos y garantías sociales nunca antes vistas y consagradas en texto constitucional, como el artículo tercero con el derecho a la educación laica y gratuita, o el artículo 123 que daba pie al derecho al trabajo digno. Aunado a esto, la trascendencia política de la constitución radicó en establecer las reglas del juego y la temporalidad de las sucesiones presidenciales estableciendo el principio de No Reelección, es decir, enmarcó el terreno para la disputa por el poder político y definió el entramado institucional del país, tal y como lo define el politólogo Giovani Sartori, sentó las bases de la arquitectura constitucional de la nación.

Es importante saber que nuestra máxima ley se compone de 136 artículos, divididos en dos partes, una dogmática y otra orgánica. La dogmática consta de los primeros 29 artículos donde se consagran las garantías y derechos fundamentales de las personas; mientras que la parte orgánica consigna la división y organización de los tres de poderes del estado, la forma y estructura de gobierno, así como las funciones y atribuciones de cada uno. Esta forma de estructurar la constitución, proviene de la tradición francesa que consideraba necesario establecer los derechos y libertades de los individuos en el documento, para convertirse en términos reales en una limitante a los excesos del estado mismo.

Nuestra constitución a lo largo del tiempo ha sufrido cambios y actualizaciones, derivadas por la necesidad de ajustar la máxima norma a la realidad del país y a los imperativos del mundo moderno, incluyendo ampliaciones a derechos, actualizaciones a los órganos de gobierno y la creación de nuevas instituciones. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, la Constitución de 1917 hasta agosto de 2018, ha sido reformada en 707 veces, siendo los artículos más trastocados el 73 señala las facultades del Congreso; el 123 que alude al trabajo; el 27 sobre la propiedad de la tierra y el 89 que atiende las facultades del Poder Ejecutivo, en conjunto esos artículos se han modificado 144 veces en total. Algunas instituciones que han emergido de reformas son la CNDH, el INE antes IFE, el IFAI, entre otras instituciones que sin lugar a dudas han contribuido al avance paulatino de la democracia mexicana, a fortalecer la participación política de los ciudadanos y a establecer espacios reales para garantizar el acceso y defensa de los derechos fundamentales.

Si bien es cierto que nuestra carta magna no es la mejor ni es perfecta, si bien se puede cuestionar la utilidad de tan amplio número de parches que ha sufrido, y si bien también podemos señalar que lo escrito en el papel no siempre trasciende a la realidad, lo que desde mi punto de vista no podemos escatimar es que hay avances sustantivos en el entramado institucional, sería gravísimo que se dieran pasos hacia atrás, resultaría tristísimo para el país que en el nuevo periodo de sesiones del Congreso federal, se impulsaran reformas retrógradas y anticlimáticas como las que se pretende impulsar desde la Fiscalía General de la República. Este tema lo abordaré en mi siguiente entrega.