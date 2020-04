Antípodas | Barco sin timón

Cuando los tiempos se ponen difíciles, no nos damos por vencidos, nos levantamos

Barak Obama

Dicen que en política no hay sorpresas sino sorprendidos, y debo confesar que el mensaje del pasado domingo del presidente López Obrador me dejó profundamente sorprendido, porque mi expectativa era otra (aunque esa culpa solo es mía), por su falta de contenido, por su nula empatía y por su tozudez. Puedo estar en desacuerdo en los modos y formas que adopta el presidente, pero de ninguna manera deseo que al país le vaya mal, porque como ciudadano mexicano anhelo un país mejor y con oportunidades, con rumbo y ruta, es decir, personalmente sí albergué la ilusión de escuchar un mensaje distinto.

En los momentos que se avecinan para el país, no hay peor ciego que el que no quiere ver, porque sin lugar a dudas los meses por venir serán complicados, es por ello que esperaba que Andrés Manuel sacara arrojo y una enorme fuerza para convocar a todas y todos los mexicanos a un gran acuerdo por la unidad nacional, que dejara de lado el discurso de la división y de la confrontación, que guardara los estereotipos y las ofensas, y que se colocara por encima de todos y por delante de las circunstancias; considero también que era el momento adecuado para mostrarse como un estadista, que mira más allá de la coyuntura, más allá de las disputas electorales, que no mira atrás y culpa a otros y que es capaz de conducir el navío nacional con atingencia a buen puerto; era a mi juicio el momento justo para asumir la responsabilidad que la Constitución le otorga como el jefe del Estado mexicano, exponiendo a la nación un plan integral para enfrentar la emergencia sanitaria, anunciando la realización de más pruebas de coronavirus, explicando un gran acuerdo entre el sector público y privado para atender los casos complicados, que además delineara una estrategia integral de impulso a la economía, que considerara prórroga de impuestos, condonaciones y estímulos a las micro, pequeñas y medianas empresas, en fin, algo que diera certeza y luz de que sortearemos la tormenta con un líder al frente.

Pero lamentablemente para México no fue así, el presidente se quedó corto, chiquito ante las circunstancias adversas, desangelado en el tono y el fondo del mensaje. Su informe fue como una conferencia mañanera pero descafeinada, no se salió del guión y su discurso continuó siendo polarizante. Desde mi punto de vista dejó ver una miopía para ejercer el gobierno, sentí a un López Obrador sin brújula, debatiéndose entre ser presidente o seguir siendo un candidato con más poder y recursos; se concentró en dar cifras (que por cierto no se pueden corroborar) y recalcar que los proyectos emblema de su 4T que a todas luces son inviables (Dos Bocas, Tren Maya y Santa Lucía) van a seguir a pesar de su costo, dinero que debiera reorientarse a la reactivación económica nacional. La estrategia de AMLO es fortalecer los programas sociales, lo cual no está mal, pero olvida y desdeña al sector productivo del país. Anunció por ejemplo la creación de 2 millones de empleos en lo que resta del año, pero con seriedad, de donde van a salir esos empleos si las empresas que los generan estarán a la deriva, con menos condiciones; más allá, antes de la crisis por la pandemia porque no los pudo crear su gobierno, en 2019 se perdieron según cifras oficiales 350 mil de ellos, con decrecimiento del PIB del -0.1 %, entonces de donde saldrán esos dos millones si para este año en el mejor de los casos la economía se caerá 4 %.

Cada vez las palabras del presidente se escuchan más huecas, comienzan a perder su valor. Sus frases hechas y dirigidas para su base electoral dejan de tener impacto porque en la realidad las acciones no dan resultados, el país está peor de cómo lo tomó el 1º de diciembre de 2018, y cada vez son más los mexicanos que se desencantan de él y perciben que su gobierno de ocurrencias, de inexpertos, de cerrazón. El barco mexicano tiene el timón a la deriva y la tormenta perfecta apenas se encuentra en llovizna, el camino es largo, las y los mexicanos tendremos que ver como salimos de esta, solos, porque el presidente ha decidido abandonaros, ha decidido no gobernar para todos, solo para unos cuantos.