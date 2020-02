Antípodas | Bodrio cortesía del fiscal Gertz

No interfiera con nada de la Constitución, ésta debe mantenerse porque es la salvaguarda de nuestras libertades

Abraham Lincoln

En la entrega anterior expuse que en nuestro país nos hemos dado a la tarea, a lo largo de varias décadas, de construir un modelo de arquitectura constitucional que busca limitar el poder absoluto del Estado, poniendo en el centro de la acción al ciudadano que, si bien no es perfecto, aspira a ser perfectible. Sin duda esto no ha sido sencillo, cuando se proviene de un modelo político centralista, autoritario, autocrático y profundamente egocentrista, posado sobre la base de un partido hegemónico y de un presidente extremadamente fuerte, cuya razón de ser fue durante todo ese tiempo generar las condiciones sociales y materiales que permitieran la inmovilidad del statu quo, en menoscabo y detrimento directo del ciudadano y sus derechos.

Transitar hacia un modelo de Estado garantista, es decir, hacia aquel modelo cuyo paradigma es el respeto al Estado de derecho, que pone por delante el aseguramiento de los derechos de las personas con base en una estructura de ordenamientos jurídicos que tiene como cúspide a la Constitución, como máxima salvaguarda de los propios derechos fundamentales, requirió de una batalla política, social, jurídica e incluso ideológica, para desenmarañar de a poco el entramado de intereses enquistados en el poder, generando reformas paulatinas que abrieron la puerta a ese esquema de derechos.

No obstante, esos avances que son no solo innegables, sino que también no cabe la duda sobre su importancia, avance y necesidad de prevalencia, hoy que en el país soplan vientos de supuesto cambio, nos enteramos que a mediados de enero, desde la mal llamada cuarta transformación, se filtraron borradores de documentos de una reforma penal amplia e integral, impulsada por Alejandro Gertz Manero y Julio Scherer Ibarra, titulares de la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica de la Presidencia de México, documentos que a todas luces implican un retroceso y un buscan asestar un golpe contumaz al Estado de derecho y a las garantías en favor de los ciudadanos. Lo que se filtró y que se denominó como la Ley Gertz, es un paquete de 9 iniciativas de ley y 14 reformas constitucionales, entre los que se modifican el código penal federal hasta la ley de amparo, pero que, en su espíritu, busca crear una “fábrica de culpables” y regresar a un sistema inquisitorio que violaría los derechos humanos de las personas que enfrentan un proceso en el sistema penal.

El tema levantó polvo e hizo poner el grito en el cielo a varios organismos de la sociedad civil defensores de derechos humanos, así como a especialistas en temas penales y a la propia oposición, toda vez que la dependencia busca la modificación a la Constitución y homologación de las sanciones para los delitos con la creación de un Código Penal Nacional, también ampliar el arraigo para todos los ilícitos y, entre otras cosas, la eliminación de la figura de los jueces de control. Particularmente el tema del arraigo es muy peligroso, porque este permite a las autoridades detener a una persona aun sin contar con una investigación que lo relacione de alguna forma con un delito, es decir, es violatorio de los derechos humanos, pues atenta en contra del principio de presunción de inocencia, lo cual en términos llanos sería como retroceder 30 años en el tiempo y volver a la época de la guerra sucia, de las policías políticas, y de las autoridades cuasi inquisitorias. De prosperar estas reformas, estaríamos en la antesala de crear una súper Fiscalía, por encima del propio poder Judicial, con facultades extralegales, pero con sustento constitucional, en mi impresión es como si Gertz quisiera ser el Gutiérrez Barrios de la 4T pero recargado. El propio López Obrador desconoció la paternidad de los documentos, Ricardo Monreal detuvo su presentación en el Senado, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, no respaldan la reforma públicamente, y por lo que se ve tampoco existen consensos al interior de Morena para impulsarlas en la Cámara de Diputados, insisto, al menos aparentemente, solo queda esperar que en ellos quepa la prudencia, impere la mesura, prive la razón y que bajo ningún motivo y circunstancia dejen pasar este bodrio de reformas, que lesionará profundamente el Estado de derecho del país y dejará en estado de verdadera indefensión a las y los ciudadanos.