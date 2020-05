Antípodas | Como anillo al dedo

Mejor es callar y que sospechen de tu poca sabiduría, que hablar y eliminar cualquier duda sobre ello

Abraham Lincoln

Cuando el país comenzó a sentir realmente los estragos de la pandemia de la Covid-19, en una de sus conferencias mañaneras el presidente López Obrador lanzó una frase dominguera que caló hondo, aquella de que el coronavirus "nos cayó como anillo al dedo", refiriéndose a que, con este virus se afianzarían las reformas impulsadas por su gobierno y que las acciones de la autodenominada Cuarta Transformación no tendrían marcha atrás. Las redes sociales se desbordaron, las columnas de los medios nacionales y la comentocracia de la televisión expresaron su desacuerdo y su extrañeza con esta desafortunada expresión presidencial, la creo desafortunada porque un Jefe de Estado no puede conducir el gobierno a fuerza de refranes o dichos populares. Una gran mayoría coincidió en creer que hubo de parte del primer mandatario una enorme insensibilidad, ya que bajo ninguna circunstancia se podía asumir una actitud de albricias por la llegada de una enfermedad invisible que provoca muerte y dolor en muchas familias, y que además nos está sumergiendo en la peor crisis económica de la que se tenga memoria en nuestro país, e incluso en el mundo entero.

No obstante, considero que la lectura generalizada fue equivocada, López Obrador no hacía alusión a que la llegada del coronavirus generara una fiesta o felicidad, la habilidad de la expresión dicharachera estuvo en ocultar su verdadero sentido, en tener detrás de sí otro significado, el anillo en el dedo alude a que la pandemia a copado por completo la agenda mediática nacional y que ha permitido ocultar los otros datos que López Obrador insiste en negar, los datos de la realidad. El virus está resultando ser la cortina de humo perfecta para distraer la atención púbica nacional y guardar debajo de la alfombra los enormes yerros y retrocesos que la 4T está significando para el país. En casi 2 meses desde el primer caso confirmado, no existe medio de comunicación nacional o local que no tenga en su primera plana alguna noticia relacionada con la enfermedad, día con día se da cuenta de los casos confirmados y de las muertes que se van acumulando, se habla del impacto de en la economía, se hace referencia permanente a las medidas de distanciamiento social y a las muy variadas formas que tiene la gente de asumirlas o de plano omitirlas, en fin, que no se habla de otra cosa que no sea del virus. Y es precisamente ahí en donde está la habilidad de López Obrador, al hacer un cálculo político exacto, asumiendo que la pandemia borrará del imaginario colectivo, el desastre que arrojaron sus primeros doce meses al frente del gobierno de la república y los primeros tres meses del año que corre. La apuesta principal es a que haya una especie de borrón y cuenta nueva en los números, la estimación del gobierno es a que la crisis económica quede enmarcada por la pandemia y que las acciones tomadas por la administración sean aplaudidas y agradecidas por la gente.

Por ello, hay definitivamente datos que no se deben olvidar ni perder de vista, para después de que pase la crisis de la pandemia y con ello hacer la evaluación global de la conducción del gobierno actual. Los datos que AMLO no quiere que veas son que la economía del país ya venía en pleno declive y a finales de 2019 cerró con -0.1%; se gastaron casi la totalidad de los fondos de estabilización presupuestaria, las decisiones equivocadas y erráticas de la 4T hundieron al país y dilapidaron la medianía del crecimiento de 2% anual. Hasta antes del coronavirus, la estrategia de seguridad ya era un desastre, ni los militares volvieron a sus cuarteles, ni la guardia nacional ha podido reestablecer la paz y la tranquilidad en el país, el año anterior fue el más violento del que se tenga registro con cerca de 40 mil muertes por la violencia que genera la delincuencia. El colapso de PEMEX es casi inminente, la necedad de seguir apostando al petróleo puso a la paraestatal al borde de la quiebra, y las calificadoras reprueban la gestión y colocan los bonos como si fueran basura, hoy pagamos para que compren alguien se lleve el petróleo que producimos. Se desmanteló el sistema de salud, se improvisó con el Instituto del Bienestar y al final los mexicanos pagan más por los malos servicios, y se mueren más por eliminar recursos para comprar medicinas. La lista puede seguir, y tal vez valdrá la pena destinar una columna a cada uno, para no olvidar que la crisis será peor y más profunda, porque la transformación prometida, no está resultando más que la reinstauración de un viejo régimen caduco, igual de corrupto y más autoritario.