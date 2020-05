Antípodas | Convertir al Inegi en Gestapo

Tengo que defender mis ideales, el tiempo dirá cuándo podré llevarlos a cabo

Ana Frank

Quien iba a pensar que el gobierno de López Obrador y sus aplaudidores de Morena se convertirían en términos reales en un Peligro para México. Es de no creerse tanta irresponsabilidad en el manejo de la crisis sanitaria; tanta ineptitud en la conducción de la crisis económica y financiera; tanta impericia para (des)ordenar PEMEX; tanta necedad para continuar con Dos Bocas, el Tren Maya o Santa Lucía cuando a todas luces son inviables y donde por cierto para ellos sí hay recursos; tanta cerrazón para bloquear el desarrollo de energías sustentables y seguir apostando a los combustibles fósiles en pleno siglo 21; de verdad es de no creerse.

Pero la última joyita de las ocurrencias es la propuesta presentada el domingo en la noche por la dirigencia nacional de Morena, en la que pretenden, entre otras cosas, convertir al Inegi en la policía fiscal del régimen, una especie de Gestapo al estilo nazi, que irá a la destrucción de las clases medias. Esto no debe permitirse y la oposición debe unirse para evitar este atropello. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, fue creado en 1983, con su instauración, se dio inicio al proceso de modernización para la concentración de información en el país, que hasta antes de esa fecha se encontraba desconcentrada en diversas áreas y direcciones de distintas dependencias gubernamentales, se dio paso para generar lo que hoy es ya una valiosa tradición en materia de captación, procesamiento y difusión de información acerca del territorio, la población y la economía. Con la promulgación de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (LSNIEG) el 16 de abril de 2008, el inegi cambió su personalidad jurídica, adquiriendo autonomía técnica y de gestión, su nueva denominación es Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pero conserva las mismas siglas (Inegi); el objetivo prioritario de la institución es lograr que el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG) suministre a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar al desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia.

Sin embargo, la propuesta del partido en el gobierno pretende asignarle una nueva atribución que parece inquisitiva. Dice el texto de la propuesta “El Inegi debe tener la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país. Tenemos miles de millones de dólares que constituyen una riqueza inobservada”, hasta aquí todo parece normal, porque instrumentos estadísticos que miden (recalco la palabra medir) se utilizan ya en Europa y en nuestro país, el propio Inegi en colaboración con el Banco de México realizó en 2019 la Encuesta sobre las Finanzas en los Hogares. Continúa la propuesta “Ahora se demanda con urgencia medir la desigualdad y la concentración de la riqueza”, aquí se les olvida a sus autores que son precisamente ellos los que desde el año pasado dieron pie a una estrategia soterrada de debilitamiento y desmantelamiento del CONEVAL, que es la institución encargada de medir la pobreza y la desigualdad, es decir, no inventan el hilo negro, nada más hacen bolas el engrudo. Más adelante señalan “…el Inegi debe entrar sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas. Cada dos año debe darse cuenta de los activos con los que cuenta cada mexicano”, ojo en esta parte, lo que pretenden no es que haya una encuesta, sino que el personal de la institución no tenga impedimento de entrar a tu domicilio o empresa a revisar tu patrimonio y bienes. Más adelante dice “el Inegi también debe tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información financiera y bursátil de las personas”, ¿es en serio?, si se observa con detalle, quieren convertir a la estructura del instituto en la policía fiscal del régimen, en un tentáculo más largo que le sirva al Sat y al Fiscalía que encabeza el inquisidor Santiago Nieto, una pieza más del engranaje de un régimen que quiere volverse totalitario. Creo que hay que poner mucha atención a las palabras del presidente, hace unos días dijo que tener autos o riquezas es un exceso, que hay que privilegiar lo espiritual, no descartemos el grado de locura y despropósito al que esto puede llegar.