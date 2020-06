Antípodas | ¿Es posible la unidad?

Errar es natural, pero rectificar el error es gloria

George Washington

El viernes pasado en el Salón Rojo de Palacio de Gobierno, los dirigentes estatales de los doce partidos políticos con registro en la entidad, sostuvimos una reunión con el gobernador de Tlaxcala, Marco Antonio Mena Rodríguez, quien se hizo acompañar del secretario de Gobierno, Aarón Pérez Carro y el secretario de Salud, René Lima Morales. Dicho encuentro desde cualquier ángulo resultó ser inédito en principio, y lo califico de esa manera porque en lo que va de esta administración estatal, es la primera vez que se da un diálogo franco entre el primer mandatario y las fuerzas políticas con representación en el estado. Pero más allá de esa novedad, creo que lo verdaderamente importante fue el tono de la reunión y el fondo de los temas que se abordaron. En general considero que el encuentro fue productivo, necesario, oportuno y dejó sobre la mesa un mensaje muy importante, de que más allá de cualquier punto de vista, sin importar las diferencias ideológicas o políticas que evidentemente existen entre los partidos que representamos e incluso dejando de lado protagonismos, se puso por delante el interés por los temas que afectan a Tlaxcala.

El primer asunto que se trató fue el relacionado con la pandemia provocada por el Coronavirus en la entidad, ahí las autoridades de salud expusieron los pormenores y avances de la enfermedad, las dificultades en su manejo y las estrategias que el Gobierno ha adoptado para contenerla. La posición del PRD fue hacer un reconocimiento al gobernador por las decisiones que se han tomado, y que al final del día han permitido que el sistema de salud no culpase y la capacidad hospitalaria esté solamente al 35% de su capacidad; sin embargo, le hicimos ver al Gobierno, que era necesario intensificar una campaña de comunicación e información, que concientice a los ciudadanos de que el problema no ha desaparecido, que sigue presente y en aumento, y con ello evitar que la confusión generada por el Gobierno federal termine provocando lo que se quiere evitar, el colapso y desborde de casos. Porque es muy notorio que, al declarar el fin de la jornada nacional de sana distancia, la gente salió de sus casas sin mayores protocolos, como si el mensaje hubiese sido que la pandemia estaba domada, controlada y acabada.

El segundo tema que se tocó, fue el de la crisis económica; se informó que en lo que va de la pandemia se han perdido cerca de 4 mil empleos en la entidad y al final del año se estará perdiendo otro tanto más; se explicaron las acciones y programas que se han implementado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas con el objeto de contener el efecto de desempleo. El PRD le planteó al gobernador, que las medias son necesarias, pero se quedan cortas, propusimos que se debe diseñar un programa de apoyos directos a las familias que están en la economía informal, que no cotizan en el IMSS y no son parte de las estadísticas oficiales, que para el caso de Tlaxcala son poca más de 20 mil familias en esta condición, y que no tiene acceso a poyos de ninguna especie y que los estragos en su bolsillo pueden ser devastadores. En esta materia debo confesar me quedó un sabor amargo y de mucha preocupación, porque el impacto de la crisis para Tlaxcala puede llegar a ser magnitudes desconocidas y desproporcionadas, si se perdieran 8 mil empleos por ejemplo, eso significa casi el total que se genera en 2 años, que sumado al resto de indicadores como a contracción de la economía nacional y mundial, se puede prever una caída de -2% del valor de la economía local, y con ello tardaríamos cinco o diez años en regresar a la situación que teníamos en 2019.

Finalmente se trató el tema político electoral, ahí expuse que no podemos permitir que el ambiente de la sucesión de 2021 se inserte en la lógica impuesta desde palacio nacional, que debemos evitar que tome el rumbo de la división y la polarización, que enmarcada en las crisis económica y sanitaria, signifique un escenario de crispación social, por ello propuse a todos los dirigentes de partidos y al gobernador, que hagamos un compromiso y que firmemos un Acuerdo por la Paz, la Civilidad y la Democracia en Tlaxcala, que no solo siga la ruta legal normal, sino que comprometa éticamente a todos los actores políticos a que nadie se adherirá al carro de la segregación, y que haremos todos los esfuerzos por mantener la unidad de las y los tlaxcaltecas. Enhorabuena por el encuentro, saludo y reconozco la iniciativa del gobernador, y deseo que podamos avanzar en encontrar soluciones para nuestro querido Tlaxcala.