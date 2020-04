Antípodas | Imponderables de lo virtual

Internet facilita la información adecuada, en el momento adecuado, para el propósito adecuado

Bill Gates

De acuerdo con el calendario escolar, el pasado lunes 20 de abril debió ser la fecha de regreso a clases después de las vacaciones de la semana santa; sin embargo, la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19 alteró también la dinámica escolarCerca de 37 millones de estudiantes a lo largo y ancho del país tuvieron que regresar a las actividades de manera virtual, tal y como lo comenzaron a hacer desde mediados de marzo, cuando se decretó la suspensión como medida de aislamiento que permitiera reducir contagios. Sin embargo, debemos anticipar que esta modalidad de educación va a presentar en los hechos una serie de desventajas y complicaciones que impactan directamente en la calidad educativa de la nación. Deme oportunidad, amable lector, de desglosar algunas de ellas.

La primera que observo, es que el triángulo educacional que conforman profesores, estudiantes y padres de familia, fundamentalmente en la que va de primaria a bachillerato, ninguno de los actores tiene la capacitación, la experiencia y la experticia para asegurar buenos resultados para culminar el ciclo escolar, lo que generará enormes huecos cognitivos en los educandos, impactará en los planes y programas de estudio y obstaculizará el logro de metas. Observe usted lo que ocurre en los hogares, cientos de profesores dejando tareas y actividades, más para tener entretenidos a los estudiantes, sin realmente impartir una clase, sin resolver dudas, abordando los temas casuísticamente.

La siguiente dificultad es de conectividad. El acceso a internet es un derecho humano que está consagrado en el artículo 6º de nuestra Carta Magna, no obstante, en la realidad resulta más una aspiración nacional que una realidad tangible para las familias mexicanas. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2019 realizada por el INEGI, apenas el 44.3 % de los mexicanos cuentan con una computadora en su casa; además, el mismo estudio da cuenta que del total de hogares, sólo el 56 % de ellos cuenta con acceso a internet ya sea fija o móvil; otro dato revelador indica que el 50 % de las personas acusa señales lentas y malas y un 38 % especifica interrupciones en el servicio. Por ejemplo, para el caso de Tlaxcala, los datos son más fríos al estar por debajo de la media nacional, en la entidad tan sólo el 34.2 % de los hogares tiene acceso a internet, lo que pegará en la calidad y funcionalidad de la educación. Esto en términos simples y llanos, implica una violación por parte del Estado mexicano para garantizar este derecho de forma plena y de calidad como lo establece la ley, por lo que en las condiciones actuales impacta en el pleno ejercicio del derecho a la educación. Lo que es igual, que tanto Enrique Peña como López Obrador han dejado de lado su promesa de campaña (ambos prometieron internet gratuito en todo el país) y han sido omisos al no diseñar una política pública orientada a garantizar el acceso al internet.

Y una tercera dificultad es la económica, porque si hay familias que no cuentan con computadora e incluso aquellas que la tienen, pero no acceden al internet, cómo diantres si la economía está detenida podrán adquirir una o contratar un servicio. La opción que les queda provoca una dicotomía, por un lado tendrán que acudir a la calle a rentar horas en café internet, lo que significará un gasto no previsto, y al mismo tiempo, al hacerlo, estarán brincándose la recomendación de quedarse en casa, resultando entonces contrarios al espíritu de la medida de suspender actividades presenciales, que era disminuir la interacción social de los estudiantes.

El tema no es sencillo, requiere que los gobiernos federal y estatal, como responsables directos del sistema educativo nacional, asuman con seriedad y vehemencia la impostergable tarea de garantizar la educación de niñas, niños y jóvenes en el país, pero además de hacerlo con calidad y profesionalismo, ajustando programas y capacitando ipso facto a los profesores; espero que este tema, el de la educación, no sea soslayado y postergado, debe ser una prioridad para poder garantizar un futuro. #QuédateEnCasa