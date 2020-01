Antípodas | Navíos con rumbo

El exceso de capitanes hundirá el barco

Talmud

En general cualquier organización, sean éstas de carácter público o privado, sin importar incluso el tamaño que tengan, se parecen en mucho a la conformación propia de los seres humanos, porque de manera muy natural tienden a la imperfección y por tanto, al error; error que como acto humano, como acto social, les es intrínseco; es decir, individuos u organizaciones se distinguen por su inclinación al fracaso.

Sin embargo, una vez que el error ocurre, en muy pero, muy contadas ocasiones, se suelen analizar las decisiones o las coyunturas específicas que llevan a las organizaciones a situaciones de crisis o estancamiento. Es entonces cuando la planeación y la evaluación parecieran terrenos ignotos para los organismos de cualquier giro o actividad, ya que, por desconocimiento o desinterés, anulan sus posibilidades de crecimiento.

Lo que ocurre en política no se aleja de este diagnóstico y se repite de manera recurrente, esto es que, las organizaciones políticas no planean y no evalúan, y sus errores suelen ser recurrentes, hasta repetitivos en ocasiones.

Los equipos que se conforman desde o al interior de los partidos políticos, suelen navegar sin rumbo, advenedizos de la coyuntura y sus acciones se distinguen por su exigua visión; el resultado es repetido; una vez concluida la actividad por la que se aglutinaron, que suele ser normalmente una elección constitucional o un proceso interno, los grupos se escinden, se rompen e inicia un reacomodo.

Es decir, se producen alianzas temporales, carentes de coincidencias y sin la intención de provocar cohesión de futuro, que, una vez concluida su encomienda de coyuntura, no encuentran elementos mínimos de identificación, derivando en la movilidad de grupos y personajes.

Es por ello que, al terminar una elección, sea cual sea el resultado, vemos como personas y grupos se mueven con singular alegría entre liderazgos o entre partidos, cambiando de camiseta, de proyecto y de intereses con relativa facilidad, lo que vuelve frágiles a dichas organizaciones.

Esto sucede por el hecho de que se omite algo fundamental en la conformación de equipos de alto desempeño, que es la identidad; identidad que se logra y consolida cuando quienes son parte o pretenden integrarse a un grupo, encuentran sentido, razón, coherencia, congruencia, pertinencia y pertenencia a una idea, a una ideología y a una forma particular de ver, entender y concebir la vida desde una perspectiva de largo alcance.

Traducido a un horizonte temporal continúo, permite la consolidación de lealtades y amistades, que en política pareciese que es difícil de encontrar.

El reloj corre y el banderazo de salida rumbo a la sucesión del 2021 está en marcha, los equipos, los partidos, las organizaciones que mejor se adapten al entorno, que sean capaces de alinear mejor los intereses, pero más importante aún, de amalgamarse en torno a un proyecto político de profunda envergadura, serán quienes naveguen en mejores condiciones frente a la tormenta electoral que se avecina, para ello, será necesario de capitanes y capitanas con talento, oficio político y altura de miras, para que sus navíos arriben a puerto esquivando los escollos con atino.