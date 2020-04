Antípodas | No se compara con nada

Las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de la historia

George Bernard Shaw

El coronavirus irrumpió de tal manera que nos está cambiando, a la humanidad entera, en cuanto a hábitos de convivencia, higiene, interacción social y económica, múltiples consecuencias de las que ahora, en pleno desarrollo, ni siquiera alcancemos a mirar por completo.

La pandemia en términos sanitarios no tiene precedentes, si acaso se quisiera comparar con algo, tendría que ser con la peste bubónica en el siglo XIV o con la gripe española de principios del siglo pasado; pero además, no tiene referentes porque nunca antes un virus se había propagado con tanta velocidad en tan poco tiempo y a tantos países a la vez, tampoco nunca tantos gobiernos del mundo habían actuado al mismo tiempo (con diversas intensidades) adoptando medidas de aislamiento de sus poblaciones para tratar de detenerlo, jamás tantas personas estuvieron conectadas compartiendo en tiempo real información de lo que acontece, nunca los sistemas de salud del primer mundo en su conjunto habían sido puestos a prueba con tal magnitud y están demostrando deficiencias impensables (de los del tercer mundo, como el de México ni hablamos porque en ellos la debilidad era de por sí manifiesta y el colapso será inminente si la curva de contagios no se aplana en el corto plazo). He escuchado voces que apelan a que, con los avances científicos la medicina debiera encontrar ipso facto la cura, pero mire, déjeme decirle que, la vacuna más rápida que se ha desarrollado fue para atacar el virus SARS y se tardó 14 meses; no obstante en pleno 2020 aún con todos los adelantos científicos, sería casi milagroso si la vacuna para el Covid-19 se lograra tener antes de octubre; ya hay investigaciones chinas y norteamericanas en curso, recién en enero, en Massachusetts con inteligencia artificial se pudo clonar el genoma completo del coronavirus, en tiempo récord y se estima que las pruebas en humanos comiencen en abril. Esto significa que los efectos sanitarios de la pandemia aún se encuentran en progreso, expertos aseguran que ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino.

Por otro lado, la crisis profunda en materia económica que dejará tras de sí el Covid-19 tampoco encuentra parangón, si acaso su único referente sea la gran depresión de 1929, porque ni siquiera la crisis de 2008 generó tanto impacto. De ese tamaño es el reto que se avecina para todos los países del orbe. Negar que vivimos en una economía globalizada sería como negar la existencia del sol, las naciones están interconectadas y todo lo local se vuelve global y viceversa, por ello, los golpes de la pandemia serán también globales. La producción, el consumo y el turismo se han detenido, la industria de la construcción y la de venta de vehículos se han caído dramáticamente, las bolsas de valores han tenido descensos de hasta el 10% de su valor, el petróleo está a la baja en medio de una guerra comercial entre Rusia y los árabes, y la OIT calcula que se perderán 195 millones de empleos en el mundo (para México se estima en 1 millón); es decir, la recesión mundial está a la vuelta de la esquina. La Conferencia de la las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) estima que el costo de la crisis en el ingreso global podría llegar entre 2 y 4 billones de dólares, que casi todos los países sufrirían una contracción de su PIB y que la duración y profundidad de la crisis dependerá de tres factores: que tan lejos y que tan rápido se propague el virus, que tan rápidos y efectivos sean los gobiernos para tomar medidas económicas que mitiguen el daño, y cuanto tiempo pasará estar lista la vacuna.

Aún con el huracán clase 5 que tenemos enfrente, observo que aún hay sectores muy grandes de la población en México y de nuestro estado que no creen que lo que ocurre sea verdad, que siguen subestimando la pandemia, algunos atribuyendo a teorías de conspiración internacional su existencia, e incluso hay hasta quienes aluden cuestiones de raza o de clase social algún tipo de inmunidad, pero amable lector, créame de verdad cuando le digo que el Covid-19 existe, no es un broma ni una estratagema de los poderosos, el virus golpea y no ejerce discriminación de ningún tipo, de ahí la insistencia de las autoridades de sanidad de mantener la sana distancia y de llamar a todos a quedarse en casa. No pretendo ser alarmista, pero lo peor está por venir, y debemos estar preparados para sacar la casta y salir adelante. #QuédateEnCasa