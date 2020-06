Antípodas | Paridad en todo

Sean cuales sean las diferencias sexuales reales, no las conoceremos hasta que ambos sexos sean tratados con paridad

Kate Millet

Lo ocurrido en el Congreso del Estado de Tlaxcala la semana pasada en torno a la armonización de diversas leyes sobre violencia política en contra de las mujeres, dejó un pésimo sabor de boca y una muy mala imagen del poder legislativo en su conjunto. Considero que fue un exceso el procedimiento que siguieron para destituir a la diputada Irma Garay de la Junta de Coordinación Política, así como la remoción de algunos diputados y diputadas de las comisiones que presidían; fue primero anticlimático hacerlo en el marco de una discusión sobre leyes de violencia de género, el actuar del bloque mayoritario hizo ver la acción como una vendetta por asuntos internos y coloreó un lienzo con tintes de violencia, eso resultó ser en términos políticos un error craso que demostró una enorme falta de sensibilidad; segundo, también dejó ver que los legisladores no cumplen acuerdos políticos y están dispuestos a modificar a su antojo lo que sea para saciar intereses personales; a la diputada Garay la eligieron por un año como marca el reglamento interno y le restaban unos cuantos meses, no se entiende entonces la prisa de los cambios ni lo arrebatado de su actuar, más que por intereses que no alcanzamos a ver.

Por otro lado, el tema de fondo que causó la mayor rispidez y que fue rechazado por la mayoría de esta coyuntura, fue la propuesta que se introdujo como reforma electoral que buscaba que se incorporara en la Ley, que las mujeres encabezaran las listas plurinominales de los partidos políticos en la elección de 2021, y se incorporaba el principio de paridad alternada, para que entre una elección y otra, las listas llevaran en su número uno a géneros distintos, es decir, que en 2024 la encabezaran hombres, y así sucesivamente. Es importante decir que el PRD, tanto su grupo parlamentario como la dirigencia estatal, nos pronunciamos a favor de esta iniciativa, porque creemos que se deben generar condiciones de igualdad en la participación política de las mujeres y porque es una lucha histórica que desde el partido hemos dado, fue el PRD el primer partido que introdujo los conceptos de paridad en su documentos básicos, los primeros que llegamos al 50-50 en la postulación de candidaturas; por cierto, el presidente del PRI se abroga esta bandera falazmente, porque su partido se opuso siempre a ello.

Ahora bien, de manera personal, pienso que la paridad no debe verse como un tema unidimensional en el que solo quepan las mujeres, por el contrario, la igualdad de géneros incluye también a los hombres en su alcance y derechos. Por ello, desde la dirigencia estatal, le propuse a varios diputados y a otro tanto de presidentes de partidos políticos con los que me reuní, que la discusión de fondo no debiéramos centrarla en las candidaturas o en si encabeza uno u otro género las listas de representación proporcional, el tema relevante es garantizar la paridad en la integración del órgano legislativo, que ambos géneros tengan asegurada su participación de manera igualitaria en la conformación del Congreso, para ello es necesario que el número de diputados sea par y por tanto, se debiera reformar para que los diputados por el principio de representación proporcional que integran la legislatura sean 15 y no diez como hasta ahora, permitiendo que en total hubiese 30 diputados en Tlaxcala. El razonamiento es que, de no hacerlo, siempre existirá un género en condición de desigualdad. Pero mire, si se aprobara la reforma de paridad alternada, y en las elecciones de 2024 donde debieran encabezar hombres las listas, imagine que se diera un resultado electoral donde 10 hombres y 5 mujeres ganaran sus distritos, de las listas de los partidos ingresarían 10 hombres, tendiendo en total 20 de un género y las mujeres en total desventaja y desproporción.

La visión es exigua y muy pobre si el tema se aborda desde la simplicidad de las candidaturas, sería irrelevante el género que encabece las listas de los partidos, si lo que se buscara es que la paridad fuese en la integración del órgano legislativo siempre, y entonces la lista de plurinominales fuera un mecanismo de compensación al género que estuviera en desventaja resultado de la elección. Con un modelo así, no se altera la voluntad popular, ni se transgrede el derecho a la autodeterminación de los partidos en su vida interna, se elimina también por completo la carga política de las disputas fratricidas en el interior de estos, y todo se deja al arbitrio del resultado en las urnas, paridad y democracia salvaguardadas.