Antípodas | PRD: 31 años de lucha. “Democracia ya, Patria para todos”

El día de ayer el Partido de la Revolución Democrática celebró su trigésimo primer aniversario, y por causas de la pandemia, por primera vez no pudimos realizar en lo nacional y local eventos de carácter público para conmemorar la fecha, hubiese sido una irresponsabilidad mayúscula dadas las medidas sanitarias de distanciamiento fijadas por las autoridades; no obstante, es una fecha que no pasa desapercibida ni para nosotros, ni para el grueso de la vida política en México. En el marco del aniversario vale la pena recordar la génesis del partido del sol azteca.

Después de las elecciones de 1988 que le dieron el triunfo al PRI con Carlos Salinas de Gortari, donde por cierto ocurrió el bochornoso incidente de “la caída del sistema” orquestada por el hoy impoluto Manuel Barttlet y que entonces era secretario de Gobernación, de cuya mano se alteraron mágicamente los resultados para mantener al partido hegemónico en el poder y decretar la derrota del Frente Democrático Nacional, que postulaba a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato; derivado de estos acontecimientos, se hizo el llamado a la creación de una fuerza superior; el partido surge entonces por la confluencia de tres grandes vertientes. La primera línea emanaba del Partido Mexicano Socialista (PMS) que precisamente un año antes en 1988 se había apenas conformado; en él confluyeron seis fuerzas políticas que existían por separado, el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) que era poseedor del registro del histórico y añejo Partido Comunista Mexicano (PCM); el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT) que encabezaba Heberto Castillo; el Partido Patriótico Revolucionario (PPR) de donde provenían líderes de la guerrilla de los años 70 de la Liga Comunista 23 de Septiembre como Jesús Zambrano Grijalva; el Movimiento Revolucionario Popular (MRP) que aglutinaba movimientos sociales de colonos; la Unidad de Izquierda Comunista que la integraban dirigentes que se habían escindido del PCM; y finalmente una ruptura del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de donde emergieron personajes como Jesús Ortega, Carlos Navarrete, Miguel Alonso Raya o Angélica de la Peña Gómez. La segunda vertiente venía del movimiento democrático que significó la ruptura al interior del PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, que constituyó el primer sisma relevante en el sistema político mexicano. Finalmente, la tercera vertiente, quizá la más radical que llegaba de movimientos anti electorales, casi anti partidos, cuyos orígenes eran organizaciones populares, campesinas y universitarias con liderazgos como Salvador Martínez Della Roca o Javier Güero González.

Es decir, en el PRD confluyeron pensamientos e ideologías de diverso cuño, desde comunistas, maoístas, trotskistas, socialistas, hasta liberales, progresistas y demócratas, pasando por radicales y uno que otro anarquista. Aquí en la diversidad es donde el partido sentó su mayor fortaleza, construyó un ideario político de avanzada, un programa ambicioso de reformas necesarias para la vida democrática del país, a lo largo de tres décadas una agenda intensa generó logros en derechos políticos y sociales como la pensión universal para adultos mayores, becas a estudiantes y apoyos a madres solteras, la unión de personas del mismo sexo, la paridad en candidaturas entre mujeres y hombres, la creación del IFAI o la CNDH, entre muchos otros; desde esa pluralidad se lograron triunfos electorales relevantes, 1997 la Ciudad de México, 1998 Tlaxcala y Zacatecas y así se sucedieron triunfos que permitieron que llegáramos a Gobernar 12 entidades y cientos de municipios, manteniendo una política de puertas abiertas. Sin embargo, en esa diversidad, el PRD tuvo quizá paradójicamente su mayor debilidad, la ruptura interna como constante a lo largo de la vida, su falta de disciplina partidaria y la nula lealtad de personajes que ostentaron cargos partidarios y públicos y que al paso del tiempo se fueron.