Antípodas | Que nada oscurezca su lucha

Soy una rebelde real, con una causa

Nina Simone

La conversación pública de la agenda política nacional durante los días recientes ha estado dominada por el tema de las movilizaciones convocadas por las mujeres para los días 8 y 9 de marzo próximo, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, y el detonante que ha elevado el tono del dialogo tanto público, como mediático y que ha inundado las redes sociales, han sido los asesinatos violentos, execrables, abominables, de mujeres, a manos de verdaderos seres salvajes e inescrupulosos.

De manera triste y lamentable, observamos como López Obrador en su calidad de presidente de México, ha salido a descalificar al movimiento feminista, acusando que detrás de él se encuentra la derecha y los conservadores; pero vaya que equivocado está el presidente, y que supina ignorancia refleja sobre el feminismo, cuyo origen histórico se encuentra exacta y precisamente en el espectro de la izquierda, izquierda de la que él se afirma defensor y portador. Las luchas de las mujeres por encontrar la igualdad no se pueden explicar sin un convencido esfuerzo por derrumbar el statu quo, exigiendo romper los paradigmas que las atan a una cultura eminentemente patriarcal y que les impide el ejercicio pleno de derechos y oportunidades en iguales condiciones que las de los hombres. Por ello, la oposición y la restricción al feminismo ha provenido esencialmente siempre de la derecha, que en su lógica conservadora no concede la necesidad de cambios que alteren el orden de las cosas. Esto significa por tanto que, en su ignorancia, descalificación, negación y minimización del feminismo, López Obrador se conduce como un hombre de derecha, apegado profundamente a una visión misógina, machista y etnocentrista; es decir, critica y señala como de izquierda, se conduce, decide y actúa desde la derecha. También resulta triste y lamentable que la violencia de género se cometa además de las calles, desde las instituciones que debieran protegerlas, por ello, los recortes de prácticamente el 70% al presupuesto de distintos programas gubernamentales orientados a impulsar la igualdad, y que fueron propuestos y aprobados por Morena y su mayoría en la Cámara de Diputados, también es un tipo de violencia en contra de las mujeres, absolutamente condenable para quienes vociferan su talante de supuesta izquierda; en lenguaje coloquial, perdón y con todo respeto, eso es no tener tantita madre.

Ahora bien, en una perspectiva de mayor amplitud, el tema está más allá de una disputa entre derecha e izquierda, la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres debe estar por encima de filias y fobias dogmáticas, debe a mi entender alejarse de la arena de la pugna política entre partidos, y la discusión debe colocarse en el marco de las y los ciudadanos, que ante la emergencia nacional que viven las mujeres en este país, levanten la voz para exigir justicia, igualdad, derechos y una vida libre de violencia. Cuando leo que los funcionarios del gobierno federal en distintos niveles desacreditan los apoyos y la solidaridad al movimiento feminista que se están generando en muchos sectores de la sociedad, acusando supuesto oportunismo y pretendiendo abrogarse la titularidad de la causa de las mujeres como si ésta pudiera tener dueño, eso demuestra solo la pequeñez de su espíritu, la falta de un compromiso real con el tema y un temor enorme, grande, gigantesco, a que la lucha de las mujeres alcance dimensiones estratosféricas, o lo que sería peor, que llanamente alinean su posición con la de su jefe por temor a perder su becado gubernamental.

El combate a la cultura patriarcal, la lucha en contra de la violencia, el respeto y la amplitud de derechos de igualdad para las mujeres requiere un esfuerzo de sociedad y gobierno, transversal y profundo, un cambio de actitud desde la familia, pasando por la escuela, permeando las calles y llegando hasta las propias instituciones; por ello, considero que en Tlaxcala no debiera dejarse de lado la propuesta que hemos hecho de crear una Fiscalía Especializada en Feminicidio y Violencia en contra de la Mujer, que sea profesional, autónoma, encabezada por mujeres expertas y comprometidas en el tema, y que en medio de la profunda oscuridad, detone un halo de luz en la lucha feminista, por ello, que nada oscurezca su lucha, ni siquiera el presidente.