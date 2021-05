Estamos viviendo los últimos días de la campaña. Nos estamos jugando el futuro de Tlaxcala. Vamos a decidir entre acompañar el proyecto de la Cuarta Transformación que significa garantizar pensión universal para adultos mayores, becas para estudiantes, pensiones para personas con discapacidad, apoyo directo a campesinos y a las escuelas, o regresar y continuar en Tlaxcala con el privilegio a una pequeña camarilla que se ha enquistado en el poder en el último decenio de nuestra historia.

Está claro que ellos, el PRIAN, no se dejarán vencer de manera sencilla, están buscando de todas las formas posibles debilitar esta gran transformación que en Tlaxcala ya está en marcha. Las preferencias electorales de las encuestas serias nos siguen colocando de manera contundente muy por encima de la propuesta del PRI, incluso las encuestas patito que ellos mismos hacen y difunden, reconocen que estamos por arriba de ellos aunque ya nos ponen en un supuesto empate técnico; por otra parte, siguen con su estrategia de simulación de sumas de personas que no representan nada en términos políticos, pero que ellos suponen que con anuncios pueden confundir al pueblo y dar una impresión de avance que desde luego es falso.

A partir de esta semana iniciarán con una estrategia de compra de votos, como siempre lo han hecho, entrega de despensas, de dinero y demás prebendas a cambio de votos, frijol con gorgojo entregarán como lo evidenció bien el presidente López Obrador desde hace años.

Una estrategia de compra de voluntades solo es posible cuando hay poca participación en las urnas, cuando la gente se siente descontenta de manera generalizada y no sale a votar, cuando no se cruza el puente entre la intención del voto y la acción efectiva de ir a votar, es por ello, que en estos últimos días quiero insistir en que salgan a votar el próximo 6 de junio de manera libre e informada, que voten por la Coalición Juntos Haremos Historia, que me permitan ser su gobernadora para encabezar el mejor proyecto que Tlaxcala haya tenido en los últimos 40 años. Habrá un antes y un después de este gobierno que encabezaré, será una nueva historia para Tlaxcala.

Por eso, también les quiero pedir a todos que compartan este mensaje en sus mesas y con amigos y familia, que comenten con entusiasmo a sus vecinos, que les digan que salgan a votar de manera libre, que acepten las despensas, que acepten que el PRIAN les llene la alacena pero que voten por Lorena.

Es necesario que en esta elección no solo ganemos sino que arrasemos en las urnas, que el voto sea masivo a favor de nuestro proyecto, que sea tanta la diferencia entre nosotros y la candidata del PRIAN que no tengan ningún margen de maniobra para robarle al pueblo de Tlaxcala.

Les mando un abrazo sincero a la distancia. Con afecto, Lorena Cuéllar Cisneros.