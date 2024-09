Blanco y Negro / Alto rendimiento, olvidado

El atletismo tlaxcalteca de alto rendimiento ha sido olvidado por el Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet), organismo que debe tomar con mayor seriedad su papel y apoyar en donde es obligatorio.

La entidad cuenta con escasos corredores de alto nivel y desde hace más de seis años quienes buscan trascender lo hacen con recursos propios y motivados por sus familiares, amigos y entrenadores. Sus limitantes no les permiten ir a justas importantes, por lo que pierden continuidad y contacto con la elite nacional. Por ello, se convierten en exponentes de los llamados “moleros”, que van a carreras locales o regionales para ganar dinero y usarlo para compra de material deportivo y alimentación, principalmente.

Los atletas más avanzados son Jesús Nava Águila, de Contla, y Carlos Alberto Álvarez Salmerón de Tlaxco, este último obtuvo un relevante segundo lugar este domingo en el medio maratón Atlas Colomos, en Guadalajara, resultado que es admirable y muestra a un deportista que crece y se coloca entre lo mejor de México.

Ambos corredores con un trabajo estratégico, que realiza su entrenador Antonio Nava, y apoyo para cubrir salidas y campamentos, podrán llegar muy lejos y estar dentro de la selección nacional para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Pero mientras no haya ninguna planeación de la dependencia estatal, esto no está dentro de las posibilidades reales para que Tlaxcala tenga presencia en la máxima justa universal. La iniciativa privada tiende la mano a los deportistas, pero no lo suficiente para cubrir sus necesidades, que los lleve a ser atletas íntegros, con respaldo suficiente para desarrollar su carrera deportiva.

PARANACIONALES DE NATACIÓN

Este mes Tlaxcala será sede de la disciplina de natación de los Paranacionales, del 26 al 30 de septiembre en el nuevo Centro Acuático Tlaxcala del Centro de Desarrollo Deportivo de Alto Rendimiento, en Apizaco.

Será una justa sobresaliente del programa nacional del evento convocado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, y también el punto inicial para atraer a deportistas adaptados del estado en esta disciplina, en la que no hay ningún nombre que esté dentro de la elite mexicana y que llegue a representar a Tlaxcala en las principales competencias, como el próximo a celebrarse.

En este punto es urgente que en la entidad se pongan a trabajar en deportes como tiro con arco, voleibol de playa y natación, los que están muy abajo del ranking nacional desde categorías juveniles hasta libres, y que no desarrollan ningún programa, hasta el momento, que aliente a formar exponentes competitivos, en un corto plazo.

Hay voces que analizan y cuestionan que es increíble que hoy día la entidad no tenga una asociación estatal de tiro con arco, y que sea sede de justas oficiales del orden nacional y mundial, por lo que es un detalle que deberá tomar en cuenta el Idet y cumplir con el protocolo para estar dentro del juego y de la reglamentación.