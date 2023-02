Blanco y Negro | Cambio de hábitos deportivos

Tlaxcala es una entidad donde en los últimos cinco años han cambiado los hábitos en materia deportiva y es que es mayor la participación ciudadana, en hacer ejercitación a través de eventos, principalmente pedestres.

Años atrás la apatía y escasa presencia en justas oficiales mostraba una sociedad desinteresada y nada preocupada por su salud, pero los tiempos han cambiado, y ahora son concurridas las carreras, en las que el objetivo no es llegar en primero, segundo o tercer lugar, sino concluirlas y cumplir con el propósito de activarse físicamente. Por ello, hoy día vemos que es mayor el número de justas atléticas, las que llegan a superar en promedio los 400 participantes y algunas hasta más de cinco mil.

No olvidemos que hábito deportivo es una acción persistente en tu rutina diaria, la cual cada vez se vuelve más frecuente. Esta actitud es benéfica y nos refleja, que el sedentarismo es un alto riesgo para la salud, por lo que al existir mayor conciencia existe el compromiso de ejercitarse para evitar las enfermedades de perfil crónico degenerativo. Ante este panorama, qué importante es que no solo la iniciativa de promotores particulares sea la que saque la cabeza en el tema, es necesario que los ayuntamientos, en la entidad son 60, realicen al menos una carrera anual, para abonar a esta causa de tener una sociedad más saludable.

LAS GRESCAS Y LA AUSENCIA POLICIAL

Los deportes del futbol y beisbol son los más practicados en la entidad, pero dentro de su actividad es preocupante que no exista vigilancia por parte de las corporaciones municipales. El riesgo es que al presentarse alguna reyerta, ésta pueda perder el control y de los gritos pasen a los golpes con la amenaza de causar algún daño físico grave, tanto a jugadores como aficionados. Un caso reciente fue en la final del beisbol de Contla, donde los peloteros se liaron a golpes y en ese momento, campo Xopantla, no había un solo policía que contuviera el zipizape. Lo mismo observamos en finales de diferentes ligas de futbol, en las que se llegan a concentrar más de tres mil personas y en algunas no hay ningún dispositivo de seguridad.

En estos eventos de concentración masiva existe otro problema, muy arraigado y que forma parte de la cultura deportiva en los entornos del deporte llanero y me refiero a la ingesta de alcohol, en grandes cantidades.

A la fecha no existe ninguna regulación al respecto; esa libertad de consumir licor forma parte de los momentos de esparcimiento de quienes toman el domingo como un día de recreación y descanso, pero sabemos bien que beber cerveza u otro producto embriagante causa trastorno en las personas y como consecuencia pueden presentarse conductas inapropiadas, y eso se entiende como inestabilidad social.