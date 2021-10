Blanco y Negro | Copa Tlahuicole

La Copa Tlahuicole este año dio vida al clásico de la región entre poblanos y tlaxcaltecas, quienes en medio de bromas y doble sentido hicieron mofa unal al otro en redes sociales para crear polémica y aumentar su rating.

Entre lo chusco y no tanto de ello, los enfranjados en su página oficial presumieron su logro mencionando que lo hicieron en un municipio más de su entidad e incluso hasta señalando que ocurrió en una junta auxiliar.

En contraparte, los Coyotes publicaron en sus redes un fotomontaje donde se ve a un supuesto poblano caer en la ciclovía frente a la entrada al estadio Tlahuicole, en alusión al hecho que se viralizó por los tropiezos en un espacio reservado para ciclistas en la capital angelopolitana.

En este juego extra cancha hay quienes lo toman a risas y “cotorreo”, pero otros no tanto y se enganchan en discusiones, lo que es el interés de los clubes para ganar mayor presencia en el espacio cibernético.

LO FUTBOLÍSTICO

Puebla FC mostró un mejor nivel a los Coyotes de Tlaxcala, lo que se hizo más evidente luego de que el equipo local jugó el martes pasado en Monterrey.

Finalmente el duelo terminó con ambos conjuntos reuniéndose con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y la directiva de Coyotes, encabezada por Rafael Torre Mendoza en la ceremonia de la entrega de la copa.

Puebla dio valor a su conquista y anunció que el Tlahuicole estará en sus vitrinas históricas de sus logros deportivos.

Tener acercamiento entre ambas instituciones futbolísticas es importante, ya que pueden apoyarse para aterrizar proyectos de desarrollo en fuerzas básicas, que sea benéfico para sus principales representaciones en el nivel profesional.

VOCES

Gente del deporte estatal no está contenta con la llegada al Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet) de personas no originarias de esta entidad y que tienen observaciones en la Secretaría de la Función Pública por su cuestionado desempeño en organismos de nivel estatal y federal.

La molestia crece ya que entrenadores y promotores de este estado, que han mantenido constancia en su labor, no han sido considerados para formar parte del nuevo organigrama.

Las quejas se extienden ya que observan que María Elena Atonal Silva, la titular de la dependencia, no es quien toma las decisiones, sino Madaí Pérez Carrillo, quien es la directora del Bachillerato deportivo, también establecido en la Unidad Deportiva de Tetla.

La situación no es cómoda, ya que la maratonista no tiene empatía con gente del deporte local, incluso su postura van a la indiferencia y hacerla menos, no de ahora sino desde hace varios años.

Ante esta situación, lo mejor es que exista un acercamiento entre la comunidad deportiva con los nuevos directivos del Idet e incluso con Madaí para cerrar filas y trabajar con un mismo rumbo e ideales coincidentes que empujen a mejorar la promoción y calidad de este ámbito.