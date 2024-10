Blanco y Negro / Coyotes, de mal en peor

Se ha vuelto una costumbre que los Coyotes de Tlaxcala sean uno de los peores equipos de la Liga de Expansión MX. Su deficiente desempeño en el campo ha alejado a la afición del estadio Tlahuicole, ya que no resultan ser un atractivo competitivo. Este bajo nivel deportivo se complementa con un entorno poco interesante para quienes disfrutan del futbol profesional. La Liga de Expansión no cuenta con ascenso ni descenso, lo que resta emoción a los torneos, ya que no hay nada en juego.

En este contexto, ¿qué sentido tiene invertir en un equipo? No parece lógico contratar mejores jugadores si no hay incentivos que lo justifiquen. Este es uno de los problemas que enfrentan no solo los Coyotes, sino también muchos otros equipos de la liga, que presentan un nivel futbolístico que no se corresponde con lo que se espera de la segunda categoría del balompié profesional mexicano.

POCA AFICIÓN EN LA CUEVA

Es lamentable ver el estadio Tlahuicole con tan pocos aficionados, especialmente cuando se compara con el impacto que tuvo durante su tiempo en la Liga Premier, lo que llevó al gobierno del estado a realizar una significativa inversión para ampliarlo.

La continuidad del proyecto ha quedado por debajo de las expectativas entre los tlaxcaltecas, y en los últimos dos años ha circulado el rumor de que el club podría abandonar la plaza para trasladarse a otro estado.

Sin embargo, hay un aspecto que merece reconocimiento y aplauso: los seguidores que se mantienen fieles al conjunto local. En su último partido ante los Venados de Yucatán, estos aficionados demostraron su lealtad y aplaudieron a la jauría, a pesar de que el equipo, una vez más, no logró obtener la victoria.





ELIMINACIÓN

Tlaxcala FC tiene un partido pendiente en el torneo Apertura 2024, pero este carece de interés e importancia. El jueves próximo se enfrentará al Morelia, que también ha sido una decepción para su afición al quedar eliminado de la liguilla.

Causó revuelo que la directiva de canarios ofreciera entradas a cinco pesos para las cabeceras norte y sur. Sin embargo, este llamado parece no resonar, ya que el equipo, al estar fuera de la siguiente ronda, no ofrece nada relevante en su duelo contra los Coyotes tlaxcaltecas.

VACACIONES

El plantel local tomará de unas largas vacaciones y no volverá a la acción hasta enero próximo. Seguramente, como ha sido costumbre en los últimos torneos, se producirá un cambio significativo en la plantilla, lo que implicará un nuevo proceso de adaptación que, como es habitual, retrasará el rendimiento del equipo y dificultará su aspiración de estar entre los mejores.

Queda la incertidumbre sobre la continuidad de Francisco Ramírez como técnico. A un año de haber asumido el cargo, su gestión ha sido considerada un fracaso, ya que no ha aportado cambios significativos en el desempeño del equipo. Todo parece indicar que su paso por la entidad ha sido más bien un paseo, sin resultados dignos de mención.