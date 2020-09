Blanco y Negro | De mal en peor

La situación de los Coyotes de Tlaxcala en el torneo Guard1anes 2020 de la Liga de Expansión MX ha ido de mal en peor en septiembre, segundo mes de la fase regular.

Y es que el equipo no ha mostrado mejoría en su trabajo como grupo y lo peor es que no juega con claridad táctica, pero sí con un nivel físico que está por debajo de sus rivales, lo que termina por descomponer su funcionamiento.

Tres derrotas en los últimos tres juegos es para preocupar si es que se busca ser un club ganador, aunque claro está que este torneo es un ensayo para Coyotes, ya que no hay descenso ni ascenso, es decir lo que vale en esta justa es el orgullo y el posicionamiento de sus contendientes.

RUBIROSA

El director técnico de Coyotes, Irving Rubirosa, podrá decir que no tuvieron tiempo de preparación, que no están bien físicamente y que son inexpertos, pero lo que es un hecho es que todo equipo muestra en cancha la mano de quien lo dirige y por ahora no se ha visto nada que presumir, incluso el cuadro estatal no tiene personalidad al jugar sin forma, ni fondo, ni idea de lo que quiere y con una defensa lenta que en cualquier momento es superada.

Claro está que cuando se pasa por un proceso de formación, en este nivel, necesariamente debes competir con menor riesgo, es decir colocar un esquema arropado defensivamente, en espera del error del rival, pero con Tlaxcala FC no es así, ni agazapado ni ofensor, simplemente un nivel debajo de los demás.

EL SÓTANO

Como está jugando Coyotes corre riesgo de colocarse en el sótano del campeonato, pero no hay que pensar negativamente, hay que esperar que el grupo de jugadores comience a tomarle la medida al nivel competitivo de este organismo profesional y a sacar su mejor futbol individual para abonar a una composición colectiva exitosa.

Claro está que eso lleva tiempo, pero Rubirosa y los futbolistas ya tienen dos meses de torneo y es momento de que muestren capacidad y profesionalismo.