Blanco y Negro | El gol ausente

Comenzó a madurar el torneo Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión MX y se ha hecho notoria la falta de gol de los Coyotes de Tlaxcala al no contar con jugadores con cualidades ofensivas natas, que los empuje a tener llegada y ocasiones de anotar.

Además, entre ausencia de titulares y poca creatividad de sus delanteros, origina que el equipo cree poco al ataque y no logre despegar en el torneo. Es cierto que no perder siempre será bueno, pero no ganar no es lo adecuado.

Los tres últimos empates muestran a un Coyotes bien en su retaguardia, pero el equipo necesita mayor profundidad y verticalidad en su accionar para tener mejores resultados.

En números, tres empates significan un triunfo de local, por lo que en esto de defenderse o abrirse para buscar la victoria es un detalle importante, que el técnico Irving Rubirosa debe definir.

Pero para jugar con un planteamiento más ofensivo debes tener los jugadores indicados y por lo que se ha visto, la media cancha de Tlaxcala FC adolece de un bloque orquestador, técnico y de fuerza para atacar.

En el torneo actual, el capitán Francisco Paul Uscanga ha tenido un desempeño gris, con poca aportación ofensiva en los últimos juegos, mientras que Jorge “Enano” Zárate, aunque salgan en su defensa y digan que estratégicamente ayuda al equipo, en hechos poco aporta y su labor intermitente, casi desapercibido durante muchos minutos, abona para perder el juego agradable y de desequilibrio de oyotes.

Noto a un grupo de futbolistas que se les ha olvidado ser líderes de sus propias personas porque juegan como uno más y sin sentir el compromiso u obligación de hacer diferencia; en ese punto, el técnico debe apretarlos y exigirles más en su desempeño, el que para trascender debe pasar de lo ordinario a lo extraordinario, no quedar en aparecer sin brillo y esperar la quincena para cobrar.

Ante esta situación, Rubirosa podrá dar juego a futbolistas con poca actividad como el apizaquense Gabriel Lozano, quien ha sumado muy pocos minutos en el torneo actual.

Además urge la reaparición de Joáo Amaral en la media cancha. El brasileño, en los pocos partidos que ha jugado, ha hecho presencia e incluso anotado un gol.

TABLA CERRADA

Tlaxcala FC está en una zona en la que como puede ascender de posiciones a caer a la parte baja.

El puntito ante Celaya el pasado viernes lo ubicó en el lugar ocho al alcanzar 10 unidades, pero son solo tres puntos que lo separan del sótano y dos del penúltimo y antepenúltimo lugar.

En esta perspectiva seamos optimistas y confiemos que el equipo tendrá una mejoría en su labor de ataque y que los triunfos lleguen por su buen juego.

TAPATÍO, RIVAL EN TURNO

Este martes en el estadio Tlahuicole, Coyotes tendrá la visita del Tapatío, filial de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

El partido luce complicado ante el cuarto lugar de la tabla general de posiciones, pero es una buena ocasión para mostrar que Coyotes sabe hacer goles.