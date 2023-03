Blanco y Negro | Héroes en el anonimato

La labor de entrenador es loable y más cuando se brindan sin recibir un solo peso por sus servicios.

Hay muchos técnicos en Tlaxcala, que así están, sin tener un sueldo, pero preparando a diferentes generaciones. Entre ellos está Guillermo Irecta, quien recientemente llevó a Xalapa, Veracruz a un selectivo de basquetbol de sordos, apoyándoles para asistir a la actividad de la liga nacional de esta especialidad.

Aunque los resultados no fueron los mejores ante los representativos de la Ciudad de México, Veracruz y Puebla, los deportistas especialistas disfrutaron del evento y entraron en una dinámica incluyente.

Irecta es un entrenador profesional, que gusta del deporte, incluso llegó a ser director de cultura física y deporte de Chiautempan. A él y los muchos entrenadores que hay en el estado, un reconocimiento y admiración por su esfuerzo y la tarea de integrar a muchos tlaxcaltecas a la vida deportiva, que les permite formación y crecimiento como seres humanos.

EL CICLISMO

El ciclismo tlaxcalteca vive un momento interesante por el entusiasmo de cientos de corredores, que diariamente o al menos tres veces a la semana se entrenan por las carreteras de la entidad.

Pero este buen momento, tanto en las modalidades de montaña como ruta, pudiera venirse abajo por los conflictos que provienen desde el orden federal.

Resulta que desde el año pasado, la Unión Ciclista Internacional (UCI) no ha dado solución al problema en México, donde hay dos federaciones que buscan llevar la batuta de este deporte. Y en esta situación, en la que está involucrada la Comisión Nacional del Deporte, han pasado a traer a Tlaxcala, estado que históricamente ha remado con grupos afines a un mismo objetivo, que es el crecimiento y los resultados en eventos nacionales, pero que hoy día rema entre dudas y distanciamiento entre la gente de pantalón largo. El detalle es que en la entidad hay dos asociaciones estatales, lo que genera confusión y divisionismo, pero ante ello es aplaudible que ambos grupos mantienen respeto y paciencia en espera de definiciones, tanto de la UCI como la FMC.

PROPUESTA

La asociación estatal, que encabeza Bernabé Hernández lanzó una propuesta, la de integrar un nuevo organismo, al que no aspiren los dos dirigentes vigentes en la entidad, es decir que tampoco Bertha Ivet Flores Carrillo y él pudieran participar en un congreso extraordinario.

Lo cierto es que el Instituto del Deporte de Tlaxcala no ha tenido la iniciativa ni el interés para poner orden en el tema y avala la operatividad de las dos asociaciones, que al estar distanciadas no unifican sus programas y calendarios de competencias, lo que no es benéfico para el pedalismo estatal.

RICARDO MACÍAS SE INTERNACIONALIZA

El futbolista apizaquense Ricardo Macías Romo sigue siendo noticia en 2023 al mantener su constante de ganar campeonatos en diferentes modalidades de su disciplina, y por su talento es llamado para jugar en el norte del país y en territorio estadounidense. El hábil defensor viajó con gastos pagados a Chihuahua y de ahí a Brownsville, Texas para representar a un equipo de la entidad mexicana en el futbol rápido.