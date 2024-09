Blanco y negro / Leonardo de Jesús, un real guerrero tlaxcalteca

Tlaxcala debe estar orgulloso de Leonardo de Jesús Pérez Juárez, paratleta sobre silla de ruedas que dio todo en su participación en los Juegos Paralímpicos París 2024. Su actuación reflejó una entrega sin especulaciones y su ubicación en cuarto lugar en 400 metros y sexto en 100 reafirma que hoy día está consolidado en el top ten de todo el orbe, lo que es hablar de un tema de alto impacto deportivo.





Y como lo dijo su entrenador, Martín Díaz López, no hay reclamos a nadie y la página se cierra para abrir una nueva y aspirar a mejorar. Sabemos que en el alto rendimiento se requiere una labor de preparación estratégica, cuidadosa y muy disciplinada para rendir al 100 % de las capacidades físicas y mentales.





Leonardo de Jesús merece, a su regreso de Francia, un digno reconocimiento a su esfuerzo y que quede claro que es un ejemplo real de un guerrero tlaxcalteca, así como Tlahuicole y otros deportistas que han hecho historia, como Moisés Beristáin Gutiérrez, con quien comparte ser los dos más ganadores de medallas en la historia de los Juegos Paralímpicos.





LOS COYOTES REACCIONARON





La victoria el sábado de los Coyotes, 1-0 ante los Potros de Hierro, es el despertar del equipo estatal, que había perdido el sendero triunfal, y con un gol espectacular de Diego Gama aventajó por la mínima al Atlante, que perdió su invicto en el torneo.





La suma de tres puntos sacó de zona baja a Tlaxcala FC, que a la mitad de la fase regular del Apertura 2024 aspira a meterse entre los ocho mejores, que avanzarán al paso de 14 jornadas a la fase de liguilla.





La Liga de Expansión Mx, que ha remado en la adversidad con bajo interés de la afición en todas sus sedes, necesita una inyección de entusiasmo e interés, aunque hay que ser claros, le afecta en demasía el que no tenga la posibilidad de ascender a la máxima división del futbol profesional mexicano.





En lo local, el triunfo de los Coyotes prendió a los cerca de tres mil aficionados que se dieron cita en el estadio Tlahuicole el pasado sábado, por lo que se espera que, con mejores resultados, aumente la entrada al inmueble de la ciudad capital.





En el tema de alcanzar mayor presencia del club está en emprender una campaña de acercamiento con los tlaxcaltecas, porque hay que decirlo, no se proyecta individualmente a la plantilla del equipo, y muchos aficionados no conocen con claridad a los jugadores. De la misma forma, después de que Rafael Torre Mendoza dejó la directiva en el torneo anterior, hoy día no se han presentado los directivos y tampoco se sabe de sus objetivos y trazados deportivos con el club.