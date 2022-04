Blanco y Negro | Lo extraoficial deriva en confusión

Las versiones no oficiales han generado confusión en lo que rodea a los Coyotes de Tlaxcala, que al terminar su participación en el Clausura 2022 de la Liga de Expansión MX prepara su camino para continuar la siguiente temporada en esta entidad.

Pero en redes digitales circulan señalamientos no confirmados de su partida al estado de Morelos, lo que no tiene sustento al momento, ya que tanto la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) como la directiva del club estatal no han emitido ningún pronunciamiento, ni siquiera de intenciones del cambio de sede.

Cierto es que alrededor del organismo profesional hay muchos intereses, de estados y empresarios, que han buscado por varios años entrar al selecto grupo de clubes en la segunda liga más importante del futbol profesional mexicano. Por lo pronto, la mayor parte de la plantilla de jugadores tomó vacaciones para regersar a finales de junio y un bloque menor se mantiene en el club, por lo que tendrá el próximo viernes una visita al Hospital Infantil para convivir con infantes enfermos con el fin de motivarlos. Será a finales de junio cuando inicie la nueva Temporada 2022-2023 por lo que Tlaxcala, si no pasa algo extraordinario, continuará con un nuevo reto en la ciudad de Tlaxcala como su casa.

LO FUTBOLÍSTICO

Coyotes necesita mejorar su calidad futbolística y eso implica mantener una base de jugadores que aprobaron el pasado torneo y contratar a quienes por su calidad le den mayor peso al equipo.

En resumen, Tlaxcala FC necesita de al menos dos mediocampistas ofensivos y dos delanteros, que lleven al club a un mejor rendimiento en el ataque.

Defensivamente los jugadores actuales como César Aguirre, Bryan Salazar y Francisco Santillán son garantía por su fortaleza y reacción.

LA CAPACIDAD

La Femexfut tiene pocos clubes de la Liga de Expansión debidamente certificados para ascender al máximo circuito. Son cinco los que mandaron el cuatro de abril pasado la solicitud, siendo éstos Atlante, Atlético Morelia, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y los Venados de mientras que Coyotes se queda corto ya que su aforo es de 12 mil aficionados y al menos necesita 20 mil.

Este tema de la capacidad del estadio requiere de una nueva inversión gubernamental, por lo que es un punto que queda pendiente en el crecimiento del futbol profesional en la entidad.

BUENA DECISIÓN

El ciclismo estatal asistió al macro regional de Oaxaca con la base de deportistas que se ganaron su lugar en el serial anual, que dirige la asociación estatal, encabezada por Bertha Ivet Flores Carrillo.

Buena decisión la del Instituto del Deporte de Tlaxcala de darle el lugar a la agrupación que trabaja y con esto evita dividir a la familia del deporte de la bicicleta por otros intereses, que descomponen la unidad al interior de esta disciplina.