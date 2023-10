Blanco y Negro | México sorprende en Santiago

La delegación mexicana cumple, al disputarse ocho jornadas, una destacada actuación en los Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023, y es que avanzada la competencia pelea sin complejos con Canadá, el segundo lugar del medallero general.

Y entre los logros hay que destacar el del boxeador sinaloense Marco Verde, oro y pase directo a Juegos Olímpicos París 2024. El pugilista fue dirigido por el entrenador tlaxcalteca Abel Vargas, quien ayudó a revertir el resultado en la final ante un rival ecuatoriano, luego de que el peleador nacional recibió un conteo de protección en el primer round.

México batallará hasta el cinco de noviembre con el empuje del país de la hoja de maple, por hacerse acreedor al segundo lugar. En la justa panamericana sorprende ver a Brasil, Cuba y Argentina por debajo de México, con resultados que están lejos para que sean considerados los mejores de Latinoamérica.

Los atletas de nuestro país, a pesar de las marcadas diferencias con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, muestran calidad y están cerca de estar entre los tres mejores del medallero, lo que habla de que no están por mal camino.





LOS COYOTES

En los corrillos del futbol nacional se escuchan cambios a corto plazo en la Liga de Expansión MX y entre ellos la salida de los Coyotes de Tlaxcala, señalamiento que no es oficial.

Entre las probabilidades de que la entidad se quede sin equipo en la llamada liga de plata están los cambios de categoría, de libre a sub-23, y el retiro de la franquicia como invitada, para la temporada 2024-2025.

Mientras es o no es, los Coyotes han sido abandonados por la afición local, al jugar su peor torneo en el segundo organismo más importante del futbol nacional, en el que se coloca en último lugar con un nivel de bajo nivel en sus partidos disputados.

Las cosas no pintan bien para este proyecto, que ha perdido identidad con los tlaxcaltecas, al no tener en sus filas a representantes formados en el balompié local, y lo peor, que no tiene ningún programa que le dé seguimiento a los nuevos talentos, que llegan a Cuarta y Tercera División Profesional.

Con estas intenciones, no hay mucho que presumir en una verdadera proyección del futbol estatal. Dar vida a un equipo con futbolistas de otros estados no fortalece los lazos afectivos hacia Coyotes, que como van las cosas, su tendencia es para desaparecer.





ATLETAS EN ACCIÓN

Carmen García continuará con su incursión en eventos internacionales al confirmar su asistencia este cinco de noviembre, en el World Fitness Federation WFF, a celebrarse en Berlín, Alemania.





La tlaxcalteca Miss Universo 2023 es una embajadora de la entidad, ya que su presencia proyecta positivamente a Tlaxcala dentro y fuera del país.