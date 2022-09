Blanco y Negro | Nueva generación

El surgimiento en los últimos 10 años de ligas regionales de futbol ha cambiado la historia en nuestro estado, porque con este nuevo orden de competencia, equipos de esta entidad dejaron de ser patitos feos o el hazmerreír para convertirse en serios contendientes. Debemos reconocer que quedaron atrás aquellos tiempos en los que los niños y jóvenes tlaxcaltecas cuando veían perdida la Malinche entraban en pánico y en el tema deportivo eran goleados.

Ahora sus salidas en la región, a Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Hidalgo y Ciudad de México son para ganar, aunque no siempre lo logran, pero su nivel es de pelear en cancha de tú a tú.

LIGA DE PROYECCIÓN JUVENIL

En Puebla surgió la idea de una nueva liga, la de Proyección Juvenil, en la que equipos tlaxcaltecas infantiles y juveniles son los principales protagonistas, pasando sobre la mayoría de equipos de la vecina entidad y llegando a jugar los partidos finales. Esta posibilidad de salir a competir ayuda mucho en la formación de los deportistas, quienes entienden que enfrentar a un rival de otro estado es hacerlo con posibilidad de vencerlo, siempre y cuando exista la preparación, la disciplina y el orden individual y colectivo.

DEPORTE Y MUNICIPIOS

Históricamente los municipios de esta entidad no han asumido un compromiso serio y formal para el impulso del deporte. Es lamentable que en la mayoría de las comunas no exista un programa definido para desarrollar este ámbito, y lo peor, que en la mayoría de las coordinaciones o direcciones de esta área llegue gente improvisada, que no tenga ni idea de lo que es impulsarlo.

Las palabras del empresario Luis Antonio Herrera Pérez son claras, de que es urgente el fomento al deporte después de los difíciles momentos que nos dejó a todos, la pandemia.

Los daños psicológicos y la inactividad por estar confinados o limitados para evitar contagiarse, ha dejado secuelas que tienen a un amplio sector en problemas de salud y en su reintegración social. Por ello, los municipios deben asumir con mayor compromiso su tarea de trabajar por el deporte y esto no significa hacer torneos aislados y decir que lo están apoyando. Es penoso ver a alcaldes, inmersos en la ignorancia de la planificación y metodología deportiva y asegurar que por dar unos pesos para una carrera atlética, ya están cumpliendo con la misión.

Lo cierto que estamos muy lejos de llegar a una condición de cambio real en este ámbito, y para iniciar urge que el Congreso del Estado implemente reformas en materia deportiva, en las que los municipios estén obligados a destinar un porcentaje de su presupuesto, y a contar desde su primer día de gobierno con una planeación para su desarrollo.

Muchos de los atletas infantiles y juveniles que trascienden, lo hacen por propios méritos, con respaldo de sus padres y entrenadores, poco hablamos de determinado municipio cumple con una plataforma de impulso al deporte, que trasciende, eso no lo vemos.