Blanco y Negro | Nueva historia

Los Coyotes de Tlaxcala encaran el inicio de 2022 con una nueva perspectiva en la que el objetivo principal es sacarse la espina del fracaso del campeonato anterior en el que no lograron pasar, al menos a la segunda fase.

Sin duda alguna que jugar en la Liga de Expansión MX es muy distinto a hacerlo a la Liga Premier, por lo que se requiere de jugadores con mayor capacidad y adaptación a un futbol en el que domina lo técnico tanto en lo individual como colectivo.

En este nuevo año el conjunto profesional de Tlaxcala participa también con la incertidumbre de continuar o no en esta liga en la que hay que puntualizar que compite como equipo invitado, por lo que no es de extrañarse que al término del Clausura 2022 ceda su lugar bajo algún acuerdo económico y regrese a la Liga Premier o en un plano radical desaparezca del futbol profesional mexicano, lo que sería una lástima, ya que dejaría sin presencia al estado en estos niveles, que no muchos pueden presumir.

AFICIÓN

El equipo necesita mucho de su afición, que debe defenderlo a capa y espada, de esa forma podrá encender la pasión por el futbol en el estado de Tlaxcala y darle el apoyo moral al club para que no solo sea competitivo sino sea referente nacional por la identidad y arraigo.

Eso lo podremos ver con asistencia en los juegos de local y así superar a los llamados villamelones que aprovechan las redes sociales para atacar, ofender y hacer menos todo lo que ha ganado el club desde su origen en 2014.

LOS ENREDOS CON GIOVANI DOS SANTOS

La invitación de los Coyotes a Giovani Dos Santos se hizo viral en redes sociales y en medios de comunicación nacionales e internacionales.

Entre bromas y deseos que aceptara su incorporación a Tlaxcala FC el asunto del futbolista mexicano, hijo de Zizinho, extinto brasileño, fue tomado como un hecho por Google, que en sus semblanzas y datos públicos lo consideró como jugador del equipo de esta entidad.

Gio actualmente está inactivo y no hay claridad en su reincorporación al balompié de paga. Su nivel bajó drásticamente a su llegada con el club América, que lo dio de baja en 2021.

JUEGOS NACIONALES

En medio de la cuarta ola de la pandemia en el primer semestre del año cumplirán los 32 estados del país el proceso de los Juegos Nacionales Conade en su segunda edición.

Tlaxcala encarará esta justa oficial, parámetro para conocer el nivel competitivo de los jóvenes deportistas mexicanos, quienes representan la nueva generación en el ciclo olímpico.

Aunque es difícil desarrollar un trabajo eficiente por el nuevo coronavirus, los resultados se reflejarán dependiendo del sacrificio, esfuerzo y preparación de los atletas bajo la vigilancia e impulso de sus entrenadores, las asociaciones a las que representan y el Instituto del Deporte de Tlaxcala, que es la dependencia encargada de estar al frente de este proceso.