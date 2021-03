Blanco y Negro | Recta final

El torneo regular Guard1anes 2021 de la Liga de Expansión MX comienza a madurar por lo que se acerca a su recta final, periodo en el que los Coyotes de Tlaxcala están obligados a mejorar su rendimiento ofensivo y mostrar hambre de victoria, la que perdieron en el último mes de competencia.

Aunque no ha tenido un mal torneo, las dos victorias en nueve fechas no han sido suficientes para alcanzar una mejor posición en la tabla general.

Lo dije y lo repito, que podrá tener muchos empates y no perder, pero si no gana su crecimiento en puntos se ve limitado.

Tlaxcala FC necesita mostrar una cara de mayor presencia y disposición al buen futbol y no caer en la monotonía de jugar a que no le anoten y no tener fuerza ni verticalidad para buscar el gol.

El técnico Irving Rubirosa fue claro en decir que en el futbol para ganar se deben hacer goles, por lo que ya es tiempo que muestre un planteamiento ofensivo que sistemáticamente ponga peligro al rival y no aspirar a que por circunstancias marque algún tanto y sacar fortuitamente la victoria.

Coyotes en sus últimos cuatro juegos no conoce el triunfo y eso lo ha llevado a caer al lugar 12, último con posibilidad de jugar repesca.

Por lo tanto, en los últimos seis juegos de la fase regular tiene que mejorar su rendimiento y jugar a ganar, solo así podrá cumplir con el objetivo de avanzar a la siguiente fase.

AFICIÓN

La afición tlaxcalteca no está conforme con el nivel de juego del equipo en el Guard1anes 2021, desea un futbol más vistoso, de más entrega y no tan amarrado y poco atractivo como el que ha desarrollado en el torneo actual.

Reitero, hay jugadores que se comportan como del montón, sin brillo, sin el extra que los haga diferentes y eso se nota en cancha.

Pero hay que ser optimistas y confiar en que Coyotes enderece el barco y llegue sólido a la parte final del torneo.

Hay que decirlo: su destino en el actual torneo depende de ellos mismos y no de otros, por lo que hay que ponerle más sabor al caldo y mostrar que hay madera para trascender.

JUEGOS NACIONALES

La Comisión Nacional del Deporte anunció que este año sí habrá Juegos Nacionales, lo que anteriormente se llamaba Olimpiada.

Se ha planteado que el evento sea desarrollado en cinco sedes para evitar aglutinamiento de atletas.

Ante esto las entidades deportivas deben estar listas para preparar de la mejor forma a sus deportistas.

En cuanto a Tlaxcala dudo que se cumpla con una buena labor, ya que la pandemia ha sido un buen pretexto para echarse a la hamaca y descuidar el trabajo individualizado.

Esto se verá si es así o no en la competencia nacional.