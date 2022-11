Blanco y Negro | Sin presionar, deben apoyar padres a sus hijos en futbol

El futbol tlaxcalteca en los últimos años ha tenido un cambio en la forma de ver y actuar de padres de jugadores, en el plano infantil.

Cierto que su perfil competitivo es otro por la creación de centros de desarrollo, pero no solo eso, sino también en la conducta de los padres de familia, que muchos entienden, que no caben exigencias u obligar al menor de edad a rendir en cancha, lo que puede alcanzar un adulto.

Hoy día, ha ido en aumento una mentalidad más analítica, consciente y paciente, y eso lo demuestra cuando a los niños, entre cuatro a 12 años de edad, se le apoya, y se les deja jugar dentro de los estándares de un proceso formativo, por lo que es claro que a esa corta edad, el trabajo no debe ser orientado para formar Maradonas o Messis, solamente infantes que aprenden y paulatinamente desarrollan sus capacidades.

Si hay garbanzos de libra, es otro cantar. No estamos en momentos de exigirles lo que como adultos pudieran hacer, aunque todavía hay quienes lo hacen por fanatismo o frustración; esta posición no es adecuada, en un contexto en el que el juego es de diversión, y claro, de empuje y de tratar de hacer bien las cosas en la cancha, pero no con exigencias, que generen daño psicológico y hasta físico.

Entendamos que nuestros niños establecen en su infancia gran parte de los valores y conductas, que como adolescentes y adultos desarrollarán, por lo que hay que ayudarles a disfrutar y entretenerse en esta etapa. Los gritos, los regaños, e incluso la violencia física de un padre un menor de edad, cuando no hace lo que le dice o simplemente pierde en cancha, es totalmente reprobable, por lo que hay que extender esa nueva forma de ver el futbol infantil.