Blanco y negro / Textileros se quedaron cortos en la Copa Telmex

La categoría juvenil del estado de Tlaxcala sigue quedando a deber en torneos nacionales, al no lograr al menos avanzar de la ronda de grupos. Y esto pasó con los Textileros, que se quedaron cortos en la Copa Telmex. En la sede de Guanajuato las cosas no fueron las esperadas, ya que el representativo de la entidad sucumbió en sus dos primeros juegos, en los que enfrentó a Baja California y San Luis Potosí, que impusieron su ley con victorias 2-1 y 1-0, respectivamente. Ese par de descalabros fueron un balde de agua helada para los nuestros, que cerraron con un triunfo 1-0 ante Nayarit, pero sin nada que aspirar para meterse entre los 16 mejores del país. Ante estos resultados no queda otra opción que seguir trabajando, mantener la base de jugadores y con ese grupo aspirar a mejorar en próximas contiendas.

JUVENILES Y SUS POSIBILIDADES DE LLEGAR AL PROFESIONALISMO

El futbol tlaxcalteca en estadísticas tiene una mínima presencia en el futbol profesional mexicano, en las tres principales divisiones, y eso se hizo costumbre ante las limitadas posibilidades de ingresar a un club de renombre en el país.

Una desventaja es que en el estado no hay ningún equipo que proyecte a la nueva sangre local, en el caso de los Coyotes de Tlaxcala no existe ningún plan que lleve a los nuevos talentos locales a ingresar a sus filas, y desde su aparición se ha dedicado a trabajar con jugadores de otros estados. Las escuelas filiales del club profesional se convirtieron solamente en un negocio para quienes las dirigen y ahora para el mismo Coyotes, que cobra por darles permiso de representar al club, pero sin ninguna idea para enlazar a juveniles con el equipo de la Liga de Expansión Mx.

Ahora hay un nuevo planteamiento de futbol en la Liga Premier Serie B, que es la tercera fuerza nacional. El proyecto ha sido anunciado con intención de proyectar a futbolistas tlaxcaltecas y esa será una importante oportunidad para llegar a mejores niveles.

Hoy día, Tlaxcala no tiene ningún jugador en la Primera División profesional, lo que debe ser un llamado de atención para quienes están inmersos en este deporte y que no hacen nada por cambiar el rumbo.

PERSPECTIVA

El deporte local está por cerrar 2024 con pocas novedades de su trascendencia en el plano nacional. El alto rendimiento está olvidado, descuidado y rezagado, por lo que los juveniles son la nueva generación que con su empuje podrán llegar en un mediano plazo, a meterse entre lo mejor del país. Por lo pronto, Tlaxcala no tiene corredores ni boxeadores, menos de otros deportes, en un nivel competitivo que prometa triunfos en el alto nivel de competencia; para 2025 la perspectiva no es clara y lo que podrá cambiar el sentido es abrir acciones de apoyo a los talentos que despuntan y que necesitan atención desde sus gastos para salidas, así como aportarles un equipo multidisciplinario en nutrición, psicología y metodología en general del deporte, para alcanzar avances significativos en su proceso de competencia.