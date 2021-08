Blanco y Negro | Tlaxcala y los Juegos Olímpicos

El deporte tlaxcalteca se fue en blanco en estos Juegos Olímpicos al no tener ningún atleta que lo represente, por lo que el Instituto del Deporte de Tlaxcala (Idet) debe dar una explicación de la caída en el alto rendimiento y las quejas de nuestros exponentes, que recibieron poco apoyo para mejorar su nivel de competencia al no existir fondos económicos para campamentos y asistencia a justas nacionales e internacionales.

En estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 nos quedamos sin presencia de corredores ni de boxeadores, por lo que es lamentable que se retroceda y lo peor que no exista un plan que cumpla con un proceso que lleve a la entidad a sobresalir y estar en el camino correcto para tener representación en la magna justa universal.

NUEVA SANGRE

La madurez de Madaí Pérez Carrillo y Karina Pérez Delgado no les permitió alcanzar su mejor nivel deportivo por lo que sus registros en la maratón no fueron suficientes para dar la marca solicitada para asistir a la capital japonesa. Ambas atletas mantuvieron a Tlaxcala en escena por varios ciclosm olímpicos y de ellas el Idet se colgó para presumir y tapar su mal trabajo con el alto rendimiento. Asomo a ambos deportes y vaya que veo que las cosas no pintan bien por la mínima presencia de competidores locales en el mapa nacional, ninguno entre los tres mejores del país en sus respectivas pruebas.

En el boxeo la cosa está de cabeza, muy mal, cuando los entrenadores por asuntos personales y extradeportivos han decidido distanciarse del Idet y de la asociación estatal, por lo que a la entidad ni siquiera le alcanzó este año para tener peleadores en los Juegos Nacionales Conade. Simplemente, esta disciplina se apagó.

El panorama en este deporte es negro, salvo que los involucrados reaccionen y entiendan que con unidad y trabajo se puede recuperar lo mucho que está perdido.

MARIANO DÍAZ (QEPD)

Por cierto en la recién concluida semana falleció el entrenador cubano Mariano Díaz, quien trabajaba en Jalisco y que fue fundamental hace algunos años en el crecimiento boxístico tlaxcalteca. Su muerte deja un espacio que pudo llenar en nuestra entidad, ya que su deseo era retornar y formar campeones. Que en paz descanse.

INICIO

Los Coyotes de Tlaxcala iniciaron su travesía en el torneo Apertura 2021 de la Liga de Expansión MX y no lo hicieron mal en su casa, el estadio Tlahuicole.

El empate ante Dorados de Sinaloa es bueno al arranque del campeonato, pero como lo dijo su entrenador, Silvio Rudman, hay mucho por hacer.

El nuevo escenario de la llamada cueva vaya que si llamó la atención, incluso el técnico visitante reconoció que el Tlahuicole es un inmueble moderno y bonito.

Tlaxcala vive nuevos tiempos en su futbol profesional y no dudo que se vivirá en grande cada quince días.

La cereza en el pastel será que el equipo sea competitivo y ganador, por lo que en ese rumbo tendremos llenos, aunque hay que esperar cómo avanza la pandemia, que es un tema que ha frenado el impacto de este proyecto deportivo en el sentido de mayor presencia de aficionados en las gradas, que derivará en una mayor identidad a lo largo y ancho del territorio estatal.