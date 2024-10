Blanco y Negro / Turismo deportivo

Tlaxcala se ha convertido en una entidad importante para el turismo deportivo en el país al ser anfitrión de diferentes eventos de corte nacional e internacional, en los últimos tres años. Y esta dinámica mucho tiene que ver el aspecto de seguridad, que es asimilado por los visitantes, que se sienten cómodos para participar en las competencias o acompañar o seguir a los actores de las justas. Esta constante arroja una importante derrama económica para beneficio de muchas familias de la entidad, que participan con sus comercios y establecimientos hoteleros, restauranteros y artesanales. Se habla de millones de pesos que llegan a Tlaxcala y que al final de cuentas favorecen la economía de un bloque importante de lugareños.

El pasado fin de semana arribaron más de dos mil personas, al celebrarse en el estado el campeonato nacional de voleibol de sala de segunda división, torneo que captó la atención de equipos de 26 entidades del país.

Y para mantener la constante, esta semana tendremos la Final de la Copa del Mundo de Tiro Con Arco, que tendrá a Tlaxcala en los ojos del mapa internacional. La justa tiene dos vertientes: asistir y disfrutar de los mejores tiradores del planeta y ser dignos anfitriones, mostrando una cara alegre, positiva y fraternal. Qué importante es que de lo deportivo se desprende también la proyección histórica y cultural, por lo que la copa hará tributo al carnaval de Tlaxcala, una tradición arraigada en el estado, d

SIGUE LA VIOLENCIA

Los campos de futbol llanero en Tlaxcala siguen turbios y alterados por actos de violencia de jugadores, que no respetan y agreden a los árbitros. Recientemente, el silbante Antonio N. fue atacado por Enrique N., en juego de la Liga Oro 50 y más. El tema está sobre la mesa de análisis por parte de la comisión disciplinario, por lo que hay que esperar cuál es la sanción para el futbolista. Lo cierto es que en el balompié estatal no hay ningún control en las ligas amateurs, ninguna instancia oficial fija un reglamento para evitar ataques físicos a silbantes y propios futbolistas,además de desconocer y no dar seguimiento a los torneos. El tema está en el aire y es mucho el riesgo que existe al desatenderlo por parte de quienes corresponde. Las ligas además no están afiliadas a la Federación Mexicana de Futbol.

LOS PELOTEROS EXTRANJEROS

Los estados de Puebla y Tlaxcala se han convertido en un lugar ideal para dar trabajo a beisbolistas profesionales de otras naciones, principalmente de Venezuela, República Dominicana y Colombia, jugadores que no encuentran acomodo en ligas de importancia en sus países, y en Estados Unidos de América.

VENEZOLANO JUGÓ EN TLAXCALA Y AHORA EN GRANDES LIGAS

Llama la atención que de estos jugadores hay quienes tienen el talento para llegar a las Grandes Ligas y un caso de ellos es del venezolano Roberto Suárez, quien actualmente juega para los Padres de San Diego en la Major League Baseball y que en algún momento lanzó en el estado de Tlaxcala.