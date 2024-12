Blanco y Negro / Zoé Valencia, récord perfecto

Si alguien merecía este año ganar el Premio Estatal del Deporte es la taekwondoín Zoé Valencia, joven que ganó medalla de oro en los Nacionales Conade y además se impuso en dos grand slam de su deporte, estos dos últimos eventos con presencia de los 10 mejores del país, en su categoría y rama.





La deportista de Chiautempan, alumna de Iván Sarmiento, es la revelación del deporte local, y sus logros la posicionan para pensar en que puede llegar a trascender con la selección nacional.





Valencia repitió este pasado fin de semana en la justa nacional, organizada en la ciudad de Puebla. En 2025 será una de las deportistas con mayor seguimiento a su trabajo, en espera de que mantenga el nivel de ser la mejor del país en la categoría menos 42 kilogramos.





A Zoé su suma Carlos Mauricio Zecua, su compañero de club, que también está en la cúspide, al ganar en Puebla y ratificar que 2024 es su mejor año, abriéndole la perspectiva de cosas grandes a nivel nacional con perspectiva internacional.





LOS TRASLADOS DE DEPORTISTAS





La salida de los deportistas tlaxcaltecas a eventos regionales y nacionales representa un conflicto, por la falta de recursos económicos para cubrir esos traslados.





Por lo tanto, que importante será el que el Instituto Deporte de Tlaxcala (Idet) pueda contar con un propio transporte de calidad, en el que los exponentes de diferentes disciplinas tengan esa posibilidad de viajar cómodamente a diferentes estados del país.





En este tema, se ha detectado que hay clubes o selectivos estatales que no reciben el apoyo de la dependencia estatal porque no están dentro del programa avalado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte o simplemente porque sus eventos no son reconocidos de forma oficial.





Ante esta situación, para el deporte tlaxcalteca existirá un punto favorable, el que el Idet adquiera transporte propio, ya sea un autobús o camionetas amplias, que ayudarán para trasladar a los deportistas y así tener la posibilidad de mejorar en el plano competitivo; de esa forma lograr una mejor representación del estado ante los ojos de México.





Acabar con esta carencia solucionará un punto que tiene en descontento a grupos de diferentes disciplinas, que tienen que viajar en transporte público o en unidades con deficientes condiciones, lo que se convierte en un punto adverso, a la víspera de sus competencias.