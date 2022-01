Brindis de año nuevo

El éxito consiste en ir de un fracaso a otro sin perder el entusiasmo. [Ahí te van 365 días más para que lo intentes de nuevo] Winston Churchill

Bien podríamos decir que este año, de cabo a rabo, fue un desastre. Habrá quien piense que no lo fue tanto y que hubo momentos que bien vale la pena recordar.

Tal vez lo verdaderamente cierto es que cada año que termina siempre acaba por invitarnos a reflexionar sobre lo que deseamos que ocurra ante una nueva oportunidad en el ciclo de los trecientos sesenta y cinco días venideros.

Me inclino por empezar a brindar por todos aquellos que se nos adelantaron. Por aquellos que hoy no se encuentran entre nosotros para abrazar, para recordar, para decirles todas y cada una de las palabras que tanto deseamos haber dicho pero que no las pronunciamos. Muy probablemente este año pueda ser recordado como el año de la pandemia y sus víctimas colaterales.

También podemos brindar por aquellos que se han aferrado a la vida a pesar de todas las circunstancias adversas que han mermado una y otra vez su esperanza de tener una nueva oportunidad, y a pesar de ello, aquí siguen con nosotros. Todas y todos ellos, tercos y necios; negados a dejarnos, pero al mismo tiempo fuentes de inspiración que nos motivan inagotables de luz en nuestro camino. Por loque bien podríamos denominar este año, muy a pesar de las bajas. como el año de la resistencia, de la contención.

Igual podemos levantar la copa por todos los extraños que nos han mantenido vivos en tiempos de pandemia. Por aquellos que, sin ser parte de nuestra vida diaria y familiar, bajo su oficio y vocación, nos dieron la oportunidad de estar aquí a punto de brindar por un año que también podría ser definido como el año de la vacunación, donde además la humanidad llegó a marte.

Haciendo memoria deberíamos brindar por todas aquellas personas que siguen buscando nuevas y mejores opciones de vida cueste lo que les cueste. Pienso en aquellos que huyen de sus lugares de origen por la violencia y el cambio climático; que se enfrentan a la indiferencia, el rechazo, el racismo y a miles de peligros; por lo que este año también podría ser definido como el año de la migración climática, hecho que definitivamente pautó el futuro de los continentes.

No podríamos no brindar por todas las injusticias y lamentarnos por la grave crisis de derechos humanos y de las personas desaparecidas que ensombrece a nuestra Patria. A todos ellos, y a sus familias, respeto y los minutos de silencio que sean necesarios.

Por loque este año bien podría ser recordado en México como el año del autismo de Estado y la gran crisis de los derechos humanos.

Es cierto que también deberíamos brindar por cada espacio, centímetro y congreso legislativo local conquistado en la batalla por los derechos sexuales, la inclusión y la tolerancia que miles de colectivos han impulsado en el país para hacer un cambio de paradigma en la estigmatización de las preferencias sexuales y el respeto asiduo de sus derechos y su lucha, por lo que este año también podríamos definirlo como el año del “amor igualitario”, donde además la paridad de género se acentúa ya como una realidad innegable e irreversible en este México macho.

Incluso, si lo pensamos bien, 2021 podría definirse como el año donde Facebook desapareció para dar paso al “metaverso”, un lugar donde todo es posible, un espacio virtual en el que los usuarios (a través de avatares digitales) pueden caminar e interactuar entre sí en tiempo real, y que podría decirse que es un espacio donde todo es posible a tal nivel que avergüenza al mundo real que es incapaz de acabar con la pobreza, el hambre y la desigualdad social.

Y tal vez este último acontecimiento descrito, sea el más adecuado para definir el año: 2021 podrá ser recordado como el año en el que se encontró la cura para la pandemia del Covid19… y, sin embargo, no aprendimos la lección.

Mafalda solía decir cada fin de año: “El que tiene que ser diferente eres tú, no el año”.

*Analista Político

Colaborador de Integridad Ciudadana A.C. @Integridad_AC @VJ1204