Bucha: la tragedia que va

Los actos violentos contra la población custodiada por las fuerzas [bélicas] deberían ser investigados como crímenes de guerra

“¿-Es de los nuestros o es uno de ellos? -preguntó el soldado sentado junto a la camilla. –No se sabe– le respondió el enfermero tras unos instantes de silencio. -Es de su madre -dijo uno de los soldados que permanecían de pie a un lado. –Ahora ya es de Dios–agregó otro, pasado un rato. Se quitó la gorra y la colgó en el cañón de su fusil.” Ryszard Kapuscinski

En el “ocaso” de la pandemia y el alba de la variante XE, en tan solo un instante, el mundo se ha inundado con imágenes de la guerra Rusia-Ucrania recordándonos que la humanidad sigue tan igual que antes, y que las pérdidas humanas por enfermedad son muy distintas a aquellas que son sacrificadas por los intereses políticos.

Si bien es cierto que las guerras son atroces, también es cierto que las guerras no están prohibidas y que es un derecho que tienen las naciones sin que el resto de los países del mundo puedan intervenir cuando estalla un conflicto entre dos estados que decidieron dirimir sus diferencias pasando de la diplomacia a las acciones bélicas, pero aún en estos espacios caóticos, hay reglas.

A 43 días de la invasión a Ucrania, y tras la retirada de las fuerzas rusas de algunos de los suburbios de las ciudades invadidas, el bando ucraniano ha hecho público el hallazgo de decenas de cuerpos sin vida de civiles abandonados en las calles, en lo que parece el escenario de ejecuciones sumarias.

Las imágenes sobre la masacre en Bucha, una ciudad de no más de cuarenta mil habitantes ubicada al noroeste de Kiev, ocupada por las fuerzas rusas entre el 27 de febrero y el 31 de marzo, muestran cadáveres mutilados que quedaron con las manos atadas a la espalda sobre la carretera, en sus propias casas o sencillamente en parques y jardines públicos.

En esta misma ciudad, en lo que va de abril, han sido encontradas doscientas ochenta personas en una fosa común. Razón por la cual Ucrania ha denunciado “crímenes de guerra” por parte de la milicia rusa en contra de civiles ante la comunidad internacional. https://www.nytimes.com/2022/04/05/world/europe/bucha-shooting-video.html

estaríamos frente a uno de los hechos más dolorosos de este conflicto. Pero al mismo tiempo, ante un parteaguas en el rumbo de la guerra, pues estos actos contravienen los Convenios de Ginebra y al Derecho Internacional Humanitario que contienen las principales normas destinadas a limitar la barbarie de la guerra.

Reglas de guerra que protegen a las personas que no participan en las hostilidades (civiles, personal sanitario, miembros de organizaciones humanitarias) y a los que ya no pueden seguir participando en los combates (heridos, enfermos, náufragos, prisioneros de guerra). Dentro de los que destacan:

El homicidio intencional; La tortura o los tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos; El hecho de causar deliberadamente grandes sufrimientos o de atentar gravemente contra la integridad física o la salud; Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra personas civiles que no participen directamente en las hostilidades; Dirigir intencionalmente ataques contra bienes civiles, es decir, bienes que no son objetivos militares; Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles o bienes civiles con arreglo al derecho internacional de los conflictos armados; Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares…

Al tiempo que vemos lo que ha sucedido a civiles en Bucha; hoy ya circulan nuevos videos donde un grupo de aparentes soldados ucranianos matan a militares rusos capturados en las afueras de una ciudad.

En caso de confirmarse los crímenes de guerra que acontecen en Bucha, nos encontraríamos ante la certeza que dicta que “la ideología del siglo XXI debe ser el humanismo global, pero tiene dos peligrosos enemigos: el nacionalismo y el fundamentalismo religioso”, ambos tan culpables en Bucha como para ser llevados a la Corte Penal Internacional por sus atrocidades.