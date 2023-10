Cadena perpetua

El 18 de octubre de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de imprescriptibilidad del ejercicio de la acción penal y de sanciones de los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años.

Tomó mas de año y medio a las y los legisladores entender la urgencia de cambiar la ley, pues la iniciativa fue presentada en marzo de 2022 por la diputada federal del PRI, Lorena Piñón Rivera.

¿Porqué decir que era un asunto de urgencia? de acuerdo a datos de World Vision México, las cifras de abuso sexual (técnicamente debiera ser llamado violencia sexual en todos los casos) las cifras son “aterradoras” pues indican que antes de la pandemia, México ocupaba el primer lugar mundial en consumo de pornografía infantil (PCF, 2018), el segundo como productor y distribuidor mundial y el primero en América Latina (ECPAT, 2019); entre los países que integran la OCDE, ocupamos primer lugar en violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes (OCDE, 2019).

Datos oficiales ahora: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), en el entonces 2015, ya consignaba que se cometían al menos 600 mil delitos sexuales cada año, siendo nueve de cada 10 victimas mujeres y cuatro de cada 10 menores de 15 años de edad. La mitad de esos delitos son cometidos en el hogar y el 60 % de las veces por familiares o personas conocidas, casi siempre, hombres.

La violencia sexual como definición es todo contacto y/o actividad donde una persona ejerce una posición de poder sobre la víctima y, sin su consentimiento (legalmente ningún menor puede consentir), valiéndose de amenazas, violencia física, psicológica u obteniendo consentimiento (insisto en que es ilegal) por medio de engaños.

Este tipo de violencia a menores no solo implica contacto físico, existen otras modalidades igualmente morbosas y perversas que pueden incluir, forzar a ver imágenes sexuales, uso de lenguaje inapropiado, pedir o sacar fotos que hagan sentir incómodos a menores. Algunas de las formas, son exhibicionismo, comunicaciones obscenas telefónicamente o por mensajes a través de internet, producir, poseer o compartir imágenes o películas pornográficas en las que participen menores, manoseos o caricias, relaciones sexuales de cualquier tipo, tocamientos a o exigiendo del menor, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, etc.

Hasta el 18 de octubre, en México la prescripción del delito era al cumplir la víctima 18 años; ahora, se entiende que los tipificados en los artículos 200, 201, 202, 203, 203 Bis, 204 y 209 Bis son imprescriptibles. Esos artículos se refieren entre otras conductas a quien comercie, distribuye, etc., a menores material de carácter pornográfico ya sea real o simulado, a quien induzca a menores a consumir bebidas alcohólicas, sustancias tóxicas, a la mendicidad, a cometer delitos, a formar parte de asociaciones delictuosas, el exhibicionismo corporal o sexual simulado o no, a quien induzca actos de pornografía, facilite el turismo sexual, etc.

La reforma sanciona con doble pena cuando los abusadores y victimarios sean familiares, no importa si son cercanos o no.

Un menor de edad, como he escrito en otras entregas, no tiene la madurez biológica para entender lo que le sucede, la agresión sexual es brutal para su psique y el desarrollo de su personalidad. No se supera al cumplir los 18 años, pueden ser décadas para que finalmente venza las emociones de vergüenza, culpa, dolor para finalmente entender que la responsabilidad es estrictamente del victimario y para que por fin puedan hablarlo.

Falta modificar el código civil y la Ley General de Víctimas para abordar esta misma imprescriptibilidad en el daño moral, pues con las leyes como estaban en lo penal y como están en lo civil, el Estado al victimario le da salida por tiempo y a la víctima la condena a cadena perpetua.