Camino trazado

El tema de la violencia vicaria, del que escribí en mi anterior colaboración en este espacio brindado por El Sol de Tlaxcala, ha generado expectación en el estado y en otras partes del país porque toca fibras sensibles entre actores de diferentes trincheras, muestra clara de su importancia y de la necesidad urgente para avanzar en la erradicación de esa forma de maltrato en agravio de nosotras las mujeres.

Ese interés se ha visto reflejado en la invitación para hablar del tema a personal e integrantes del Poder Judicial, quienes el pasado 25 de enero externaron diversas inquietudes, lo cual es una buena señal. Por eso celebro y agradezco que me tomaran en cuenta para ese propósito que tiene como finalidad la suma de esfuerzos, entre sociedad y autoridades.

La plática sirvió para generar conciencia y sensibilidad, tan necesarias para avanzar en la consecución de un ordenamiento legal que salvaguarde a las mujeres y que no ponga en riesgo el interés superior de la niñez, pues no debemos olvidar que la violencia vicaria está relacionada con el maltrato que se ejerce en contra de la mujer por el hombre maltratador que utiliza como objetos a hijas e hijos para dañarla.

Uno de varios ejemplos de ese tipo de violencia lo encontramos a inicios del mes pasado en redes sociales con el caso de una menor de apenas 4 años de edad que fue arrebatada a sus abuelos en una tienda de conveniencia en Nuevo León. A la pequeña se la llevó su padre con el apoyo de otros tres hombres a bordo de un auto.

Familiares de la mujer a quien le quitaron a su hija dijeron que tanto ella como la pequeña fueron rescatadas en Huamantla de un clima de violencia por parte de su expareja, quien en venganza tiempo después decidió sustraer a la niña.

De ese caso me llamaron la atención algunos comentarios en el sentido de que si ese hombre se llevó a la niña no representa ningún delito “porque es su papá y tiene derecho”, o porque “es un problema de pareja” no pasa nada y “ninguna autoridad puede intervenir, que lo resuelva la familia”.

En ese contexto es que celebro lo que ya se está haciendo en algunas entidades, como es el caso de Morelos, donde a mediados de enero la Comisión de Derechos Humanos del Estado en conjunto con la diputada Tania Valentina y el Frente Nacional de Mujeres MX., presentaron la iniciativa sobre violencia vicaria.

Un caso similar tuvo lugar el pasado 27 de enero en el Congreso de Puebla, donde la diputada local Aurora Sierra Rodríguez propusiera la tipificación de este delito en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y luego su homóloga petista Mónica Silva Ruiz se sumó a la iniciativa presentado un paquete de reformas a ese mismo ordenamiento; a la de Prevención, Atención y Sanción de la Violencia Familiar; la de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; y los Códigos Civil y Penal de ese estado.

La propuesta plantea establecer a la violencia vicaria como un tipo de violencia contra la mujer para que sea sancionada hasta con 10 años de prisión y con la posibilidad de que un juez pueda modificar el ejercicio de la patria potestad en beneficio de los menores cuando quien ejerza violencia realice conductas reiteradas para evitar la convivencia de los infantes con la persona o personas que tengan reconocido judicialmente su derecho a la misma.

En su iniciativa la diputada poblana Mónica Silva refirió que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.

Como parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas se señalan como metas el reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo, así como poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.

El reto es visibilizar esos casos de violencia vicaria y evitar que se repitan sin que haya consecuencia alguna, pues además está de por medio la vida de personas, y no es que se trate de emprender una persecución contra nadie, lo que se busca es terminar con ese tipo de violencia hacia la mujer, pero privilegiando el interés superior de la niñez.

Por eso es que invito a las diversas instituciones y organizaciones civiles a unir esfuerzos y trabajar, a seguir el ejemplo de Morelos y Puebla, para que en Tlaxcala se haga lo necesario.