Campaña responsable

La política se ha profesionalizado, me dicen. Los asesores políticos y expertos en marketing político me han hecho diversos planteamientos de lo que debe ser la campaña que recientemente iniciamos por profundizar la Cuarta Transformación en Tlaxcala, buscamos la gubernatura y diversas personas de buena voluntad se han acercado conmigo para decirme que tenga mucho cuidado de las trampas y mañas que el régimen que se está extinguiendo quieren y están haciendo.





El tema es que todos tienen diversas opiniones de lo que debe ser una campaña exitosa. Mi idea es simple, se trata de hacer lo que siempre he hecho y comunicarlo a la gente. ¿Qué he hecho? Pues justamente servir al pueblo de Tlaxcala los últimos 30 años de mi vida, yo creo y pienso que es mi obligación cuidar de las personas, decirles que ellos y ellas son mi principal preocupación y ocupación.





Para este inicio de campaña, hubo quien me decía: “Lorena, llenemos el recinto de la feria de Tlaxcala, pongamos una gran lona y sillas a la sana distancia, que se vea mayor cuidado y orden para no cometer la villanía que hicieron los del régimen caduco y corrupto”. Me negué, pensé y ¿cómo va a llegar la gente? Claro que necesitarán romper la sana distancia en la entrada y en el transporte, por eso me decidí por hacer lo que siempre he hecho, cuidar de la gente.





Ya en otros momentos hemos llenado el recinto de la feria, las plazas de toros, explanadas y sin duda podríamos llenar con el apoyo de la gente el estadio Tlahuicole; pero estamos en pandemia. Ningún voto vale más que una vida, lo tengo muy claro y por ello hemos iniciado la campaña desde casa, haciendo lo que todos hacen en estos tiempos, hablando con las familias por las plataformas de comunicación, diciendo que nos amamos y que juntos vamos a salir adelante, para mi la familia es el principal motivo de acción social y política quiero caminar por la calle y que mis nietos se sientan orgullosos y libres de decir que soy su abuela y que trabaje por una Tlaxcala más libre, sana y mejor.





Luego lanzamos un vídeo sin grandes ediciones, austero, honesto, sin guión, dije lo que creo porque así soy, digo lo que pienso y actúo en consecuencia.





Así será esta campaña, de propuestas y diálogo a la sana distancia, le cuidaré y juntos nos cuidaremos. Les seguiré pidiendo que me ayuden en las redes sociales, difundiendo las propuestas y debatiendo de manera respetuosa sobre el contraste de una campaña responsable que nosotros impulsamos y otra que desde la desesperación y la irresponsabilidad promueven nuestros adversarios. Apoyen este proyecto de Transformación conformando Comités en Defensa de la 4T con su familia y amigos.





Desde luego que estaré en cada municipio y sección electoral, caminaré por las calles y les escucharé como siempre.





Les abrazo a la distancia y recuerda que Juntos Haremos Historia en Tlaxcala.





Escríbeme a lorena@lorenacuellar.com.mx y te mandaré el formulario para que registres tu Comité en Defensa de la 4T, sólo pon en asunto: “Comité 4T”

















