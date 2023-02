¡Como en botica...!

UNO, ¡y lo esperado sucedió!, García Luna poderoso y calderonista, fue juzgado y encontrado culpable de cinco delitos. Para junio se le sentenciará, se le augura veinte años y hasta cadena perpetua. Me pregunto, si el sol de una insólita justicia ya destella sobre México. Felipe Calderón se robó la presidencia. Los intereses de dentro y de fuera lo solaparon. Para acallar protestas populares, elucubró una supuesta guerra contra el narcotráfico, en realidad contra el pueblo. Desató la espiral de una violencia en la que seguimos inmersos. Esa condena, a los mexicanos nos alienta. Los gobiernos de Fox y Calderón patrocinaron y encumbraron a ese delincuente. Pero finalmente algo de justicia se vislumbra en los cielos de México. A ese señor falta que lo juzgue la justicia nacional por sus ladronerías, crímenes, asociación delictuosa y más. Lo que cometió y después tranquilamente se marchó al extranjero buscando impunidad abrigo y buena vida. Finalmente, la mano de la justicia ajena lo alcanzó. Por lo visto, Calderón gobernó desde la luna, porque dice que no supo de sus malos manejos. Cuando todos sabemos que para quien gobierna es vital la información al día y de primera mano, sobre todo para saber qué hacen los subordinados de primer nivel… ¡sí se pudo…! Ahora hay voces que a coro claman que Fox y Calderón vayan al patíbulo; no tuviéramos tanta suerte para que nuestros “ojitos pispiretos” contemplaran ese milagro. Pero bueno, por algún lado se empieza.

DOS, ¡es persecución!... ¡Grita el panismo!, pero lo cierto es que en el gobierno de la Ciudad de México se está combatiendo una mafia de ratas que hizo madriguera en la alcaldía Benito Juárez. Los malosos tejieron con perversión y mala fe una maraña de relaciones para “ordeñar” al descomunal negocio inmobiliario; ese que construye hacia arriba, sin límite, departamentos que luego comercia a precio de oro con la urbana necesidad de una casa, de un lugar donde vivir. Están amafiados y enquistados, repartieron autorizaciones abusivas; no miraron excesos, solaparon irregularidades. Dejaron que el pulpo inmobiliario hiciera y deshiciera a su conveniencia. Ahora que la justicia los alcanza, se llaman perseguidos. Si así fuera, que lo demuestren. Pero que se dejen de litigar en los medios de comunicación. No es la opinión pública quien juzgará sus delitos. Miedo tienen de someterse a la justicia. Vienen de un pasado en donde complicidad e impunidad todo les permitía. No hay ninguna razón para alcahuetear malandrines.

TRES, el “angelito” Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, debe explicar con los fiscalizadores federales en qué invirtió doce mil millones de las finanzas del estado. De los cuales, de cinco mil se ignora su destino. El “inocente” Aureoles, cuando ya iba de salida, buscó chantajear la voluntad presidencial para que hiciera mutis. Con la increíble historia de que el gobernador entrante había sido impuesto por el narco. Ubicó su sillita frente a Palacio Nacional y posó para la foto en espera de que lo recibieran. Quería conmover a la opinión. Pero desempeñó el papel de un bufón. Durante su gestión desperdigó, alquilaba aviones, construyó un bunker para vivir como un jeque árabe. Autorizó el desmonte de bosques para cultivo de aguacate, que consume muchísima agua de uso humano. Quedó a deber más de tres meses a los profesores del estado, y ya fuera de la silla estatal, busca protegerse con el señuelo de que será candidato presidencial y que ya está en gira de proselitismo. Los mexicanos necesitábamos estar operados del cerebro para votar por él. Pero bueno, soñar no cuesta nada y hasta le da noche placentera a quienes así sueña.

CUATRO, los fabricantes de armas del vecino país. Por medio de su presidente están apresurados entregando carretadas de millones de dólares al presidente de Ucrania; pero no en dinero, sino en armamento; pero no el que él quiera, sino el que ellos decidan; no al precio que pacten, sino al que ellos determinen; no para su uso indiscriminado, sino que lleva destino. La OTAN y sus aliados están entregando armas de última generación a Zelensky o sea, le están “jalando los bigotes” al oso ruso; riegan gasolina en la pradera ruso-ucraniana. Putin ya desconoció el tratado de control de armas nucleares. Como alguna vez dijo Gonzalo N santos, famoso cacique de la huasteca potosina. “Cartucheras al cañón quepan o no quepan”; las armas están cargadas, los contendientes se “echan ojotes”, de toro marihuano. La industria de las armas se frotan las manos y se regodea con las inmensas utilidades que por ahora paga el pueblo americano, pero después pagará el ucraniano. Ojalá que la razón se imponga y nunca se desate una conflagración atómica, porque sería la humanidad entera quien pagará con la vida, las ansias de dominación, de expansión y de lucro de los dementes que están jugando a la “pirinola”, con el futuro del planeta.